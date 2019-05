Binali Yıldırım: Neyi not ederseniz edin, İstanbul'un notu önemlidir Binali Yıldırım, 'İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler ve şaibeler, bunca sıkıntılar yaşanmasına rağmen iptal edilince ardı ardına dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor; 'Efendim demokrasi, hukuk devleti..Biz bunu not ettik.' Kardeşim neyi not ederseniz edin, İstanbul'un notu önemlidir.' dedi.