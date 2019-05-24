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Binali Yıldırım: İtiraz etsinler değiştirsinler

AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım, CHP'nin YSK'nın oluşturduğu sandık kurulu listesinde kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu iddiasına ilişkin, 'İtiraz etsinler değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu artık veriliyor.' dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oluşturduğu sandık kurulu listesinde kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu iddiasına ilişkin, "İtiraz etsinler değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi Seçim Kurulu karar aldı, partilere listeleri veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Binali Yıldırım, cuma namazını Beyoğlu'nda Arap Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışı Oktay ve Yıldırım, vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cuma namazının ardından Oktay ve Yıldırım, Arap Cami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu'yla görüşerek, mahallenin sorunlarını dinledi. Esnafı da ziyaret eden Oktay ve Yıldırım, onlarla sohbet etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Beyoğlu'nda vatandaşların ve esnafın ilgisinin güzel olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'yla beraber televizyon programına çıkma konusuna ilişkin, "Olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz." dedi. "Karar vermek için düşünüyor musunuz?" sorusuna Yıldırım, "Gerekirse düşünülür. Daha günümüz var." karşılığını verdi.

"CHP'nin, YSK'nin oluşturduğu sandık kurulu listesinde yine kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu iddiasına" ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"İtiraz etsinler değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi Seçim Kurulu karar aldı, partilere listeleri veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor. Bu normal bir şey."

Yıldırım, "Yine kamu görevlisi olmayan kişilerin olması durumunda seçim tekrarı olur mu?" sorusunu "Ne alakası var. Bunu değiştirmek için zaman var. İtiraz edecekler. İstanbul'da kamu görevlisi ihtiyacı 7 katı var." diye yanıtladı. 

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