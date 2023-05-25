Binali Yıldırım: Kısa vadede 1 milyon mülteciyi göndermiş olacağız

Yıldırım, Eyüpsultan'daki Güray Metal Plastik Fabrikası çalışanlarını ziyaret etti.

Bağımsızlığın şartlarından birinin de güçlü bir savunma sanayine, güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğinin altını çizen Yıldırım, Türkiye'nin artık her türlü malzemeyi imal edecek seviyeye geldiğini, otomobilden savunma sanayiye kadar yeterliliğin yüzde 80'lere çıktığını söyledi.

Irak, Suriye, Afganistan, Yemen, Libya gibi ülkelere emperyal ülkelerin "çöktüğünü", insanların memleketinden can korkusuyla kaçmak zorunda kaldığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mülteci sorunu durduk yerde çıkmadı. Amerika, Afganistan'ı işgal etmeseydi, onlar memleketlerinden bu tarafa canını kurtarmak için gelmek zorunda kalmayacaklardı. Aynı şey Suriye'de yine herkes yaşadığı yerde yaşayıp devam edeceklerdi. Bu, maalesef mecburiyetten doğan bir şey oldu ve inşallah kısa sürede orada da işler yoluna girecek. Herkes vatanına dönecek. Kimse başka bir memlekette ömür boyu yaşayamaz.

Olağanüstü şartlardan doğmuş bu meseleyi bir siyaset aracı olarak kullanmak insanlığa sığan bir şey değildir. Bizim değerlerimize yakışmayan bir iştir. Her şeye rağmen bu mülteci konusu artık çözüm noktasına geldi. Biz İdlib'de onların yerleşeceği yerler yaptık, şimdi Cerablus'ta yapılıyor. Böylece önümüzdeki kısa vadede 1 milyon göndermiş olacağız. Ama bunların tamamının gitmesinin tek şartı, Suriye'de gidenlerin can güvenliğinin teminat altına alınması gerekiyor. Yani Suriye'de kalıcı bir barışın oluşması gerekiyor."

"BUNLARIN AMACI TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNİ AZALTMAK"



Türkiye'nin büyüdüğünü ama Türkiye'nin hızını kesmeye çalışan bir yapının olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Yüzyıl önce bu toprakları işgal eden işgalciler şimdi doğrudan işgal yapamadıkları için Türkiye'de yaptıkları şey, terör örgütlerini arkadan desteklemek. PKK terör örgütü arkasında kimin olduğunu biliyoruz. FETÖ'nün arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Bunların amacı Türkiye'nin enerjisini azaltmak, kalkınmasını, büyümesini, geciktirmek." ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye'nin her tarafında güzel hizmetlerinin var olduğunu, havaalanı, yollar, köprüler ve tünellerin inşa edildiğini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün terör niye kontrol altına alındı? Güçlü bir yönetim olduğu için, istikrarlı bir yönetim olduğu için, kendi savunma gücümüzü kendimiz hazırladığımız için. Eskiden terörle mücadelede, savunma yöntemiyle mücadele etmişiz. Bu yöntemi değiştirdik. Dedik ki, onlar gelmeden biz gideceğiz. Olduğu yerde imha edeceğiz. Ve bugün Allah'a şükür ben daha geçen hafta Siirt'teydim, Şırnak'taydım. Dağlarında çiçekler açmış, barut kokusu yok artık. İnsanlar sürülerini çıkarmış, otlaklarda ailesiyle, çocuklarıyla rahatça gece gündüz işini yapıyor. Dolayısıyla bu güven ortamında, bu terörden arındırılmış memleketimizin daha büyük hedeflere, yeni yüzyılda istikrara ihtiyacımız var. Güvene ihtiyacımız var. Güçlü yönetime ihtiyacımız var. Onu da gerçekleştirecek olan güçlü meclistir, güçlü cumhurbaşkanıdır. Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"EĞER ÜÇÜNCÜ TUR OLSA MEHTER KIYAFETİNİ GİYER, VİYANA'YA DOĞRU YOLA ÇIKAR"



Daha sonra Eyüpsultan'daki bir giyim fabrikasını ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada da Türkiye'nin üretmeye, hizmete ve huzura ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "14 Mayıs'tan önce Kılıçdaroğlu ne söylüyordu? Şimdi ne söylüyor? Bizden daha aşırı milliyetçi oldu. Yemezler, yemezler. Dün akşam da bir programda söyledim. Allah'tan üçüncü turu yok. Eğer üçüncü tur olsa mehter kıyafetini giyer, Viyana'ya doğru yola çıkar. Olacak iş değil. Ülke yönetmek ciddi bir iştir." diye konuştu.

Eyüpsultan Meydanı'ndaki AK Parti standını ziyaret eden Yıldırım, burada vatandaşlara hitap etti.



Milletin aslında 14 Mayıs'ta kararını verdiğini ifade eden Yıldırım, "Meclis halloldu. 600 milletvekilinin 323'ünü Cumhur İttifakı'na verdi. Aslında Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı da açık ara birinci yaptınız. 2,5 milyondan fazla oy farkı var. Ama anayasamızda ilk turda 50 artı 1 olması şartı var. Dolayısıyla 260 bin eksiğimiz kaldı. Ama pazar günü 260 bin değil, 2 milyon 260 bin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Eyüpsultan'daki CHP ve İYİ Parti standında bulunanlara da selam verdi, vatandaşlarla sohbet etti, ardından ilçedeki esnafı ziyaret etti.