Binali Yıldırım: PYD'yi Türkiye'de iş başına getirip onları meşrulaştırmak istiyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Refahiye Belediyesince, Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde, 14 Mayıs'taki seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Dış mihrakların, silahlandırdığı terör örgütü PKK, YPG ve PYD'yi meşrulaştırmak istediğini anlatan Yıldırım, "Bakıyorsunuz bu seçimi bizden çok Amerika, Avrupa takip ediyor. Allah Allah, düşünüyoruz bizi ne kadar çok seviyorlar, öyle bir şey de yok. Peki neden çünkü Suriye'nin kuzeyine yerleştirdikleri PKK-YPG PYD'yi silahlandırdıkları terör örgütlerini Türkiye'de iş başına getirip onları meşrulaştırmak istiyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü parçalamaya çalışıyorlar. Hökümet buna izin verir mi? Hökümet, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlara yedirir mi? Oyun büyük, onun için çok ama çok dikkatli olacağız. Mesele sadece Refahiye, Erzincan meselesi değil, memleketin, milletin, evlatlarımızın geleceği meselesidir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, her zaman Türkiye'nin menfaatini gözettiklerini belirterek hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini aktardı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı yerli ve millidir. Hiç kimseden icazet almaz. Türkiye'nin menfaati, geleceği neredeyse orada sapasağlam durur. Geçen 20 yıl bunun ispatıdır. Yolları böldük hayatları, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik ama bir şeye çok dikkat ettik, dedik ki 'yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz' 20 yıldır her türlü terör örgütüne karşı amansız mücadele ediyoruz. Hatırlayın 90'lı yıllarda şu Köroğlu'ndan Altköy'e geçemiyorduk. Terör korkusu ile kaç sefer orada arabalarımız çevrildi. Hatta şehit edilen kardeşlerimiz var. Hamdolsun bugün Türkiye'nin her köşesine, dağına, ovasına gidebiliyor, iş yapabiliyoruz. Yaylacık yapabiliyoruz."

- "ELHAMDÜLİLLAH BİNLERCE ESER BIRAKTIK, BİNLERCESİNİ DE YENİ YÜZYILDA YAPMAK İÇİN HAZIRIZ"



Ülkeye 20 yıldır binlerce eser kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, "Önümüzdeki hafta Sivas-Ankara Hızlı Tren'i açıyoruz. Ankara'dan Sivas'a 2 saate gideceksiniz. Bu dev eserin mimarı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Süleyman Karaman'dır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, adam odur ki dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Elhamdülillah binlerce eser bıraktık, binlercesini de yeni yüzyılda yapmak için hazırız. Sizin desteğinizle yapamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir bir iş yok." dedi.