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Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı

Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Binali Yıldırım, 'İlk verilere göre İmamoğlu önde görünüyor. Tebrik ediyorum' dedi.

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Binali Yıldırım'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

"Seçim demek demokrasi demektir, bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. İlk verilere göre İmamoğlu önde görünüyor. Tebrik ediyorum. Bu sonuçların İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.  İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

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