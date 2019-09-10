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Binali Yıldırım: Seçim bitti her şey yalan oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinin ardından Torbalı Belediyesinden çıkarılan işçilere ilişkin, 'Torbalı'da yeni gelen yönetimin ilk icraatı 420 belediye çalışanının işine son vermek oldu. Namus sözü verilmişti. Bir kişinin bile işinden olmayacağının garantisi CHP Genel Başkanı ve belediye başkanı tarafından söylenmişti ama seçim bitti her şey yalan oldu.' dedi.

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Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Türk Kızılay İstanbul Şubesinin hayata geçirdiği "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında İzmir'in Torbalı ilçesinde Zeliha Ömer Genç Kızılay Anaokulunun açılışını yaptı.  

Projenin 81 ilde devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bugüne kadar 19 anaokulu tamamlanıp öğretimi başladı.15 tanesi tamamlandı, açılış bekliyor. Bu anaokulunun yapımını, maliyetini Yıldırım ailesi üstlendi. Burada yavrularımız çok güzel eğitim görecek ve hayata atılacak." diye konuştu. 

31 Mart seçimlerinde 5 yıl boyunca Torbalı'ya güzel hizmetler yapan eski AK Partili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in yeniden seçilemediğini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yeni bir yönetim geldi. Torbalıların beklediği şey yeni gelen başkanın aldığı yerden ilçeyi daha iyi yere taşıması olmalıydı. İlk icraatı 420 çalışanın işine son vermek oldu. Bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamak hiç yakışmadı. Merak etmeyin sahipsiz değilsiniz. Yalnız değilsiniz, vekillerimiz ve biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Namus sözü verilmişti. Bir kişinin bile işinden olmayacağının garantisi CHP Genel Başkanı ve belediye başkanı tarafından söylenmişti ama seçim bitti her şey yalan oldu. Seçimlerdeki o sözler uçtu gitti. Bunları bir kenara not edin, gün olur harman olur. İnşallah bir gün Torbalı kendine yakışanı yapar ve hizmet edenleri baş tacı yapar. Ben buna inanıyorum."

Yıldırım konuşması sırasında sahneye gelerek "Ben bir Türk askeriyim, sınırlarda gezerim, nerede bir düşman görsem başını ezerim" dizelerini okuyan çocuğu bir süre dinledikten sonra şunları söyledi:

"Bu gençler olduktan sonra evvel Allah hiç gözünüz arkada kalmasın. Bu bayrağa devlete ve millete karşı düşmanlık yapanların karşısında yüz binlerce Güller, Ahmetler ve Eren Bülbüller var. Bizim bayrağımızın dalgalandığı yerde korku yok, endişe yok; bağımsızlık var, geleceğimiz var." 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yaptıkları çalışmalar için Yıldırım'a teşekkür etti. 

Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya, Necip Nasır, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve vatandaşlar katıldı.

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