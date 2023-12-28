Binali Yıldırım: Terörle mücadeleyi tartışmaya açamayız

Türk Kızılay'ının 81 İl 81 Anaokulu Projesi kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaptırılan Kızılay Şehit Vedat Öz Özel Eğitim Anaokulu düzenlenen törenle eğitim öğretime başladı. Açılışa Türk Devlet Teşkilatları Aksakallılar Heyet Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Şehit Vedat Öz'ün annesi Bilgen, Babası Şefik Öz ile yeğenleri, bürokratlar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kızılay'ın 81 İl 81 Anaokulu Projesi ve Şehit Vedat Öz'ün hayatının anlatıldığı kısa tanıtım filmlerinin ardından açılış konuşmasını yapan Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bu projemiz eğitime yatırım projesidir. Sadece bir ile değil 81 ilin tamamına faydalanma fırsatı verecek bir yatırım. İşbirliğine yapılan bir yatırım. Bu projeler çok kıymetli. Geleceğe olan yatırım bunlar. Buradaki çocuklar, devletini, milletini seven, anne babasına hayırlı çocuklar olarak yetişecekler. Burada şehidimizin de anısı var" dedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu yaptığı konuşma öncesi şehit ailesini selamlayarak, Semiha Yıldırım'a yönelik şu ifadeleri kullandı: "İyilikte yarışmak inanılmaz güzel. Türkiye'nin her yerinde böyle hayra vesile olmanız önünüzde saygıyla eğilmeyi gerektirir."

Manisa Valisi Enver Ünlü ise Manisa'ya kazandırılan okul için emeği geçenlere teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise büyükşehir belediyesi olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

"70-80 kişilik sınıflardan 20 kişilik sınıflara"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak yükümüzü üzerimizden alan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyelerimize eğitim öğretim hayatına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hem Cumhurbaşkanımızdan hem de başbakanımızdan razı olsun. Onların sayesinde Türkiye şu anda eğitim öğretim göstergeleri açısından 70-80 kişilik sınıflardan, öğretmen başına 40-50'li rakamlardan bugün 20'li rakamlara düşmüş durumda. Müreffeh ortamlarda ders yapabiliyoruz. Bir başka teşekkürü de Vedat Şehidimiz başta olmak üzere bu ülke için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Kızılay burada bir anaokulu yapıyor buradaki özel eğitim anaokulu. Bu ayrı bir önem. Huzurlarınızda Kızılay'a bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Terörle mücadeleyi tartışmaya açamayız"

Eğitimin ve öğretmenin ne derece önemli olduğunu kendi hayatından verdiği örneklerle anlatarak konuşmasına başlayan Türk Devlet Teşkilatları Aksakallılar Heyet Başkanı Binali Yıldırım, Manisa'daki açılışa özellikle gelmek istediğini belirterek, "Burada Şehidimiz Vedat Öz'ün adı yaşayacak. Vedat Öz, Diyarbakır'da 2016'da Çukur-Hendek hadisesinde 71 polisimizin ve askerimizin şehit olduğu, o PKK kalleş terör örgütünün Diyarbakır'ı ele geçirme girişiminde şehadet şerbetini içti ve peygamberimize komşu oldu. Manisa, işgali görmüş kurtuluşu da görmüş bir şehirdir. Manisa'da bölücüleri cesaretlendirecek imalar, tutumlar, davranışlar misliyle karşılık bulur konumunuz ne olursa olsun. Bayrağımız bir, toprağımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir. Hiçbir şekilde 40 yıldır mücadelesini verdiğimiz terörle mücadeleyi tartışmaya açamayız. Bunu yapmak isteyenleri de bu millet hoş görmez. Bunu da herkesin bilmesi gerek. Bu mücadele devam edecek. Daha geçen hafta 12 şehit verdik. 40 yıldır bu mücadele devam ediyor. Bunların arkasında hangi emperyal devletler olursa olsun, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları nasıl bu topraklardan bunların köklerini kazıyıp attıysa bundan sonra da bizden sonraki kuşaklara ilelebet bu toprakları hür ve bağımsız olarak teslim etmeye yaşatmaya devam edeceğiz."

81 anaokulundan 70'inin hayata geçtiğini kaydeden Binali Yıldırım, kasım ayında Öğretmenler Gününde Nevşehir'de açıldığını ocak ayında da başka bir şehirde açılacağını belirterek Bakan Tekin'e projeye gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ve hediye takdiminin ardından protokol üyeleri, şehit ailesi ve anaokulu öğrencileri tarafından kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından anaokulu gezildi.