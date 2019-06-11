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Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun iddiasına jet yanıt: Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin

Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

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İki adayın gerçekleştireceği ortak yayın için soruların istendiği iddiasının yalanlanması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun "öyle değilse yanlış anlamışım" dediğini aktaran Yıldırım, bu iddiaya sert tepki gösterdi.
 
"BUNUN ADI BASİTLİKTİR"
 
İmamoğlu'nu özür dilemeye çağıran Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
 
CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.

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