Binali Yıldırım'dan TÜBAF'a ziyaret: İmralı'ya gidilmesinde hiçbir mahsur yok

(MHA) Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerle bir araya geldi. Binali Yıldırım, Terörsüz Türkiye hedefi, yürütülen süreç, İmralı tartışması ve güncel siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, özellikle "Terörsüz Türkiye" hedefi ve yürütülen süreçle ilgili soruları yanıtlayarak önemli mesajlar verdi.

"KOMİSYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE"

Programda sürecin kritik bir aşamaya geldiğini söyleyen Yıldırım, komisyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefi, ülkemizin geleceği ve kardeşliğimiz için hayati öneme sahip. 40 yıllık bir terörle mücadele yürüttük, bunun oluşturduğu hasarın tamamen giderilmesi zaman alacak ama bunu yapmak zorundayız" dedi.

"BU FIRSATI İYİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Bugün gelinen noktada tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Yıldırım, sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyleyerek, "Terörü aramızdan tamamen çıkarmak için önemli bir eşikteyiz. Bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.

Yıldırım, yıllar içinde gerçekleştirilen dev yatırımların Türkiye'yi krizlere karşı daha dayanıklı hâle getirdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti;

"Dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Tüneller, metrolar, otoyollar, altyapılar... Kirazlı, Demirkapı tünelleri, metro hatları, havaalanları, Kuzey Marmara Otoyolu... Bu yatırımlar olmasaydı bugün çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya olurduk."

"KAYNAKLAR HEBA OLMASAYDI KİŞİ BAŞI GELİR BAMBAŞKA OLURDU"

Türkiye'nin teröre yıllar içinde ağır bedeller ödediğini vurgulayan Yıldırım, 14 bin güvenlik görevlisi ve 33 bini aşkın sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, ekonomik kaybın ise yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bu kaynaklar heba olmasaydı bugün kişi başı gelirde bambaşka bir seviyeyi konuşuyor olacaktık" diye konuştu.

"BU SÜREÇ SİYASET ÜSTÜDÜR"

Muhalefetin sürece yaklaşımına da değinen Yıldırım, terörle mücadelede siyasi polemiklerin yersiz olduğunu belirterek, "Bir dönem 'terörle mücadelede çok sert davranıyorsunuz' diyenler şimdi 'terörle iş birliği yapıyorsunuz' diyor. Bu fevkalade yanlış. Bu süreç siyaset üstüdür" ifadelerini kullandı.

Başbakanlığı döneminde terörle mücadelede konsept değişikliğine gidildiğini hatırlatan Yıldırım, savunma yerine "taarruz" prensibiyle hareket ettiklerini ve örgütü ciddi ölçüde gerilettiklerini söyledi. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

"Şimdi bir çizgi çiziyoruz, yeni bir süreç başlatıyoruz. Bu sürece siyaset üstü bakmak lazım. Yani bakıyorum muhalefet partileri geçmişte bu konuda niye terörle mücadelede bu kadar etkin, bu kadar keskin yapıyorsunuz derken, şimdi de teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz diye bir suçlama içindeler. Bu fevkalade yanlış bir şey. Bu işi siyaset üstü görmek lazım ve herkes elinde ne katkı varsa bu katkıyı sağlaması lazım."

İMRALI TARTIŞMASI: GİDİLMESİNDE MAHSUR YOK

Gündemdeki İmralı ziyaretine yönelik tartışmaları da değerlendiren Yıldırım, "Benim açımdan gidilmesinde hiçbir mahsur yok. Bu işin bir paydaşı var; süreç başladıysa gereği yapılır. Teknoloji de var, isterlerse çevrim içi de görüşebilirler" açıklamasında bulundu.

Öcalan'ın olası taleplerine ilişkin soruya ise net yanıt vererek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Anayasanın ilk dört maddesi vazgeçilmezdir. Vatandaşlık tanımı etnik kimlik üzerine kurulamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esastır. İkinci resmi dil gibi bir talep söz konusu olamaz."

"SORUN KÜRT SORUNU DEĞİL, TERÖR SORUNUDUR"

Yıldırım, terörün hem Türkleri hem Kürtleri hedef aldığını vurgulayarak, "Kürt kimliğinin inkârı diye bir şey yok. Herkes kimliğiyle gurur duyabilir. Sorun etnik kimlik değil, terördür. Terörün ortadan kalkması kardeşliğimizi güçlendirecek" dedi. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü;

"Anayasal vatandaşlık tanımı vazgeçilmezdir. Türk de olur, Kürt de olur, Suriyeli de olur; hepsinin üst kimliği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Etnik köken üzerinden resmi dil tartışması açmak doğru değildir. İkinci resmi dil gibi taleplere kapalıyız."

"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Anayasa tartışmalarına da sert bir çıkış yapan Yıldırım, devletin temel niteliklerini koruyan ilk dört maddeye hiçbir şekilde dokunulamayacağını söyleyerek, "Anayasamızın ilk dört maddesi kırmızı çizgimizdir. Türkiye'nin şekli, dili, bayrağı, üniter yapısı tartışma konusu edilemez. Eğer bir gün bu dört maddede değişiklik girişimi olursa, ben o gün yürürüm" ifadesini kullandı.

"MHP'NİN SÜREÇTE OLMASI BÜYÜK AVANTAJDIR"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutumunu öven Yıldırım, partisinin sürece katkısının kritik olduğuna dikkat çekerek, "Sayın Bahçeli'nin terörsüz Türkiye konusundaki kararlılığı takdire şayandır. MHP'nin bu denklemin içinde olması büyük avantajdır" değerlendirmesinde bulundu.

"VERİLERİN DIŞARIYA KOPYALANMASI MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Belediyelerle ilgili verilerin dışarıya sızdırılması iddiaları hakkında da uyarıda bulunan Yıldırım:

"Belediye başkanı tüm verilere erişebilir, bunda sorun yok. Ama resmî görevlisi olmayan kişiler tarafından milyonlarca seçmen bilgisinin kopyalanması çok yanlış ve milli güvenlik sorunudur. O dönemde uyardık, bugün yargısal süreç devam ediyor" dedi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI VE ORTAK ALFABE

Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, ortak alfabenin tamamlandığını belirterek, "34 harfli ortak alfabemiz artık hazır, üye ülkelere bildirildi" dedi.