İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2022 Cumartesi / 24 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Binlerce beğeni almıştı! O videoyu Bakan Soylu da paylaştı
Politika

Binlerce beğeni almıştı! O videoyu Bakan Soylu da paylaştı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrencilerin yolun karşısına geçmeleri sırasında trafiği durduran polisin görüntüleri sosyal medyada beğeni toplamıştı. Sosyal medyada gündem olan o anları, Süleyman Soylu da 'Hamuru, vatan sevdasıyla, insan sevgisiyle yoğrulan Kahraman Türk Polisi...' notuyla paylaştı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Binlerce beğeni almıştı! O videoyu Bakan Soylu da paylaştı
ABONE OL

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçmeleri sırasında trafiği durduran polis memuruna sarılmalarını içeren görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI

Sosyal medyada gündem olan o anları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hamuru, vatan sevdasıyla, insan sevgisiyle yoğrulan Kahraman Türk Polisi..." notuyla paylaştı. Soylu'nun paylaşımı beğeni topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.