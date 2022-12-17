Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçmeleri sırasında trafiği durduran polis memuruna sarılmalarını içeren görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Hamuru, vatan sevdasıyla, insan sevgisiyle yoğrulan Kahraman Türk Polisi...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 17, 2022
��Kocaeli Gölcük pic.twitter.com/DBeflQw9VG
Sosyal medyada gündem olan o anları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hamuru, vatan sevdasıyla, insan sevgisiyle yoğrulan Kahraman Türk Polisi..." notuyla paylaştı. Soylu'nun paylaşımı beğeni topladı.