Bir CHP klasiği haline geldi! Kongrede gergin anlar: Elindeki mikrofonu fırlatarak kürsüden indi

Edinilen bilgilere göre, kongrenin açılışında kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, partililer tarafından ıslık ve yuhalamalarla protesto edildi.

Tepkilerin artması üzerine Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin sakinleştirme girişimleri de sonuç vermedi. Bunun üzerine Şenyürek, elindeki mikrofonu kürsüye fırlatarak kürsüden indi.

Partililerin delege seçimlerinde haksız ve adil olmayan bir süreç yürütüldüğünü öne sürerek Şenyürek'e tepki gösterdiği ileri sürüldü. Kongre gergin bir atmosferde devam etti.