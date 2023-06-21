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Politika

Bir 'Temel' fıkrası daha: Karamollaoğlu sosyal medyada yine alay konusu oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük hezimet yaşayan 7'li koalisyon ortaklarının genel başkanları, yaşanan mağlubiyeti bir türlü hazmedemiyor. Seçim hakkında değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, iktidarın eskisi kadar güçlü olmadığını söyledi. Karamollaoğlu'nun bu açıklamaları ise sosyal medyada alay konusu oldu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Bir 'Temel' fıkrası daha: Karamollaoğlu sosyal medyada yine alay konusu oldu
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28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından Millet İttifakı birbirine girerken yapılan pişkin açıklamalar da seçmenini adeta çileden çıkarıyor. Söylemleri yüzünden sürekli olarak alay konusu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçları hakkındaki değerlendirmeleri sosyal medyada yine gündem oldu.

'İKTİDAR ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL'

Seçimi kaybettiklerini bir türlü dile getiremeyen Karamollaoğlu, iktidarın eskisi kadar güçlü olmadığını belirterek, "İktidar Mecliste çoğunluğunu kaybetti. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı'nı kazandı ama artık karşısında muhalefet güç olarak duruyor. Vatandaşın yavaş yavaş gerçeklerin farkına vardığını göstermesi bakımında çok büyük önem taşıyor." İfadelerini kullandı.

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