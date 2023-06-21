28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından Millet İttifakı birbirine girerken yapılan pişkin açıklamalar da seçmenini adeta çileden çıkarıyor. Söylemleri yüzünden sürekli olarak alay konusu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçları hakkındaki değerlendirmeleri sosyal medyada yine gündem oldu.

'İKTİDAR ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL'



Seçimi kaybettiklerini bir türlü dile getiremeyen Karamollaoğlu, iktidarın eskisi kadar güçlü olmadığını belirterek, "İktidar Mecliste çoğunluğunu kaybetti. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı'nı kazandı ama artık karşısında muhalefet güç olarak duruyor. Vatandaşın yavaş yavaş gerçeklerin farkına vardığını göstermesi bakımında çok büyük önem taşıyor." İfadelerini kullandı.