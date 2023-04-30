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  • Bir 'Temel' fıkrası daha: İzmirliler neye uğradığını şaşırdı!
Politika

Bir 'Temel' fıkrası daha: İzmirliler neye uğradığını şaşırdı!

7'li koalisyonun küçük ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir mitinginde vatandaşları selamlarken 'Selamün aleyküm Sivas' dedi.

30 Nisan 2023 Pazar 19:50 - Güncelleme:
Bir 'Temel' fıkrası daha: İzmirliler neye uğradığını şaşırdı!
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Millet İttifakı, paydaşlarının katılımıyla İzmir'de miting düzenledi.

Mitingde ilk önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu söz aldı.

Karamollaoğlu, mitinge katılanları selamlarken şaşırtan bir gafa imza attı.

Şehirleri karıştırdı: Selamün aleyküm Sivas

Mitinge katılan vatandaşları selamlarken şehirleri karıştıran Karamollaoğlu, " Selamün aleyküm Sivas" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu'nun ifadesi sonrası vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Karamollaoğlu'nun ifadesi sonrası akıllara ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki gafları geldi.

Kılıçdaroğlu son olarak dün Habertürk'te katıldığı canlı yayında önceden Maliye Bakanı olduğunu iddia etti.

  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  • izmir
  • 7li koalisyon

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