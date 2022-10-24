Bir ülke daha açıkladı: Ordumuz için Türk savunma sanayisine güveniyoruz

Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky de Bakan Akar'a gösterdiği "candan ev sahipliği" için teşekkür ederek açıklamalarına başladı.

"TÜRKİYE VE MACARİSTAN STRATEJİK ORTAK"

"Türkiye ve Macaristan stratejik ortak" diyen Szalay-Bobrovniczky, bunun yansımalarının askeri ve savunmanın yanı sıra diğer alanlarda da görüldüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin son derece sıkı, güvene dayalı ve iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Szalay-Bobrovniczky, "Hem askeri hem savunma alanında güvene dayanan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için ziyarette bulundum." dedi.

Bakan Akar ile görüşmeleri sırasında önemli konulara değindiklerini ifade eden Szalay-Bobrovniczky, şöyle konuştu:

"Tabii ki savaş (Ukrayna-Rusya) ile ilgili konuştuk. Her iki ülkenin de bu konudaki görüşü bellidir. Biz barışın tarafındayız. Biz her defasında vurguladığımız gibi, derhal ateşkes ve barış görüşmelerinin başlamasını teşvik ediyoruz. Türk dostlarımız ile bu konularda hemfikiriz. Ayrıca barışın sağlanması için yaptıkları aracılık çalışmaları için kendilerini takdir ediyoruz. Bu felaket durumu ile ilgili Türkiye de insani yardımda bulunmaktadır. Biz de Macaristan olarak tarihimizin en büyük insani yardım kampanyasını yapmaktayız."

Görüşmede, Batı Balkanlar'ın istikrarı konusunda da hemfikir olduklarının görüldüğünü belirten Szalay-Bobrovniczky, "Batı Balkanlar'ın istikrarını çok önemli buluyoruz." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini vurgu yapan Szalay-Bobrovniczky, "Hem Macaristan hem de Türkiye NATO üyeliğine bağlıdır." diye konuştu.

Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'na imza attıklarını da belirten Szalay-Bobrovniczky, "Bunun için Sayın Bakan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın 2017'den itibaren tarihinin en büyük askeri geliştirme çalışmalarını yaptığını dile getiren Szalay-Bobrovniczky, "Bu çerçevede ordumuzu modern, NATO'ya uyumlu ekipmanlarla donatmaktayız. Biz bu konuda Türk savunma sanayisine güveniyoruz." dedi.

Türkiye tarafından üretilen 10 Ejder Yalçın zırhlı aracının teslimatının yapıldığını, 40 zırhlının daha teslim edileceğini bildiren Szalay-Bobrovniczky, "Türk savunma sanayisi ile diğer konularda da iş birliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Szalay-Bobrovniczky, Türkiye ve Macaristan arasında uzun yıllara dayanan ikili ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılının 2024'te kutlanacağını da söyledi.