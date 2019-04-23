İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında, "Bizim bulgularımızda şu ana kadar provokasyonu veya dışarıdan gelerek provokasyonu sağlayan tespitimiz söz konusu değildir." dedi.

Soylu, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı hakkında şunları söyledi:



"YSK'nin bir kararla birlikte bu itiraza konu olan meselelerin araştırılması ve bunlarla ilgili yapılacak birtakım değerlendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmaların sonucu ne çıkacak hep beraber göreceğiz."

Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor 'Haber yok.' diyor. Ailenin bilgisi olduğu söyleniyor, aile açıklama yapıyor, 'Bizim bilgimiz yoktur, artık bizi rahat bıraksın, biz dua etmek istiyoruz.' diyor. Elde sopalar vardı diyor, sopalarla ilgili kimsenin bir bilgisi, görgüsü veya böyle bir değerlendirme yok. İnan bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Ben bu yalan rüzgarından yoruldum."

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında o anda sadece 41 koruma görevlisi var. Kendi koruma görevlisi sayısı 18'dir." şeklinde konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Biz Doğu ve Güneydoğu'yu muhafaza ediyoruz, orada terörle mücadele ediyoruz. Türkiye'nin şehirlerinde terörle mücadele ettik. Bir cenazede Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu muhafaza edemeyeceğiz ve koruyamayacağız. Haber verse oradan nasıl gelmişse o şekilde oradan çıkar."

Soylu şunları kaydetti:



"(Kılıçdaroğlu) Bana sorsa ben gitmemesinin daha doğru olabileceğini çok net bir şekilde söylerim. Çünkü ortamı takip ediyorum. Bizim meselemiz biraz da psikolojik iklimi takip etmek ve tedbir almaktır. Sadece güvenlik tedbiri almak değildir."