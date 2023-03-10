CHP ve İYİ Parti'den çelişkili HDP açıklamaları! Birbirlerini yalanladılar

Altılı Koalisyon'un HDP açmazı sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nun yakın bir tarihte HDP'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmişti.

İYİ PARTİ VE CHP'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR!

Yaşananların gölgesinde katıldığı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olarak değil CHP Genel Başkanı olarak HDP'yi ziyaret edeceğini' vurguladı.

Zorlu açıklamasında, "Ortaklaştığımız hususlar dışında başka bir gündemimiz yoktur. CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok." diye konuştu.

CHP: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU HDP İLE GÖRÜŞECEK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, 'Kılıçdaroğlu HDP ile ne zaman görüşecek' sorusuna yanıt verdi. "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, tüm partiler ile görüşeceği takvim çerçevesinde HDP ile de görüşecek." diyerek İYİ Parti'yi yalanlayan Öztrak, "Gelişmiş demokrasilerde Cumhurbaşkanı ne vatandaşlar ne de meşru siyasi partiler arasında ayrım yapar. Bugüne kadar ne çektiysek ayrıştırıcı tavırlardan çektik" diyerek de göndermede bulundu.

HDP İLE İTTİFAK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

HDP'nin ittifaka katılıp katılamayacağı sorusuna ise Öztrak, "Kusura bakmayın ama herhalde siz gündemi takip etmiyorsunuz. HDP'nin kendi ittifakı var" diyerek geçiştirdi.