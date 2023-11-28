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Politika

BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA28 Kasım 2023 Salı 18:10 - Güncelleme:
BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.

Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileten Erdoğan, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.

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