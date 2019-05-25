Başkan Erdoğan: Birliğimiz bozulmasın
Başkan Erdoğan, İstanbul’da birlikte iftar yaptığı esnaf ve sanatkarlara seslendi: Sorunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol açık kalsın.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi, önemli açıklamalarda bulundu:
ÖTV MÜJDESİ: Günümüz şartlarına uygun yeni bir esnaf ve sanatkarlar kanunu biz çıkardık. Sıkıntıya düşen kardeşlerimizin borçlarını yeniden yapılandırarak işlerini sürdürmelerini temin ettik. Emeklilik sonrası devam eden sanatkarlarımıza destek pirimi kaldırarak emekli maaşlarında yüzde 10’luk artış sağladık. Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını kolaylaştırdık. Düşük faizli kredilerle sizlerin yanınızda olduk. Gençler, kadınlar, engelliler için ilave destekler getirdik. Ticari araçların yenilenmesi için ÖTV sıfırlamıştık. Önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de gerekirse uzatabiliriz.
UBER KONUSU BİTTİ: UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Sizler dedim, hangi yasaya göre böyle bir şey çıkardınız, kendi kendinize böyle bir şey icat ettiniz, döküldünüz sokaklara. Şu anda taksilerimiz, taksicilerimiz hakkını gasp ederek kusura bakmayın size devredemeyiz dedim. Bunun için de dünya UBER taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim, hala da vermiyorum. Vermeyince buradaki takım taklavat ne var ne yok götürdüler. Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Ben yaptığımı söylüyorum, birileri de yalan yanlış söylüyor. UBER konusu Türkiye Cumhuriyet hükümeti olarak bizde bitmiştir böyle bir şey yok.
ÇALMA BURADA: 31 Mart’ta bir seçim yaşadık. Bu seçimde büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi muhtarlarımız belirledik. Yüksek Seçim Kurulu bazı ilçe ve beldelerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığıyla ilgili yenileme kararı verdi. Önceki gün bu kararın gerekçeleri yayınladı. İstanbul’da 31 bin 186 sandığın 754 başkanları kanuna aykırı şekilde atanmıştır, hırsızlık burada çalma burada. Sandık kurulu başkanları seçim sonucuna etki edebilecek, yetki ve hareket edecek kişilerdir. Bu sandıklar 212 binin üzerindedir, niye sayıma yaklaşmadınız. Tekrar tümünü sayalım dedik, dolayısıyla kanuna aykırı atanmış, bu sandıklarda kullanılan oylar şüpheli duruma düştü. Seçimi kazandığı ilan edilen adayla, ikinci sıradaki adayla arasında fark, 28 binden başlamış en son 13 binlere kadar indi, burada şaibe var, şüphe var demektir. 1963’te şüpheye dayalı olarak Türkiye’de iptal edildi.
USÜLSÜZLÜK: YSK resmen tespitin yaptığı tek sorun bu değildi. Gerekçeli karara göre, İstanbul genelinde 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamamıştır, 90 sandığın sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanmadığı için güvenirliğini yitirmiştir. Toplam 108 sandığın içindeki 30 bin üzerinde oy yok hükmünde sayılmıştır. Bir kez daha tekrarlıyorum, iki adayın arasındaki oy farkı, 13 bin 729 Sandık kurulu üyeleriyle sandıklarıyla ilgili bu iki mesele birbiriyle değerlendirilince birinde 212 bin diğerinde 30 bin oy şüpheli hale gelmektedir. Birileri bu karar sebebiyle hem YSK, hem de AK Partiye birileri yükleniyor, saldırıyor, hakaret ediyor. Bu kesimler ortaya çıkan tablo karşısında bizim ne yapmamızı bekliyorlar.
HAKEM MİLLET: Bizim için tüm siyasi hayatımız boyunca en büyük hakem daima milletimiz olmuştur. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi konusunda meselenin milletimizin hakemliğine başvuruyoruz. Sandıktan kanuna ve hakkaniyete uyacak kararın başımızın üzerinde yeri vardır. Yeter ki alavere dalavere yapmasınlar hesabı kitabı düzgün tutsunlar.
Erdoğan, İstanbul’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde esnaf ve sanatkarlarla iftar yaptı.
MİLLETİN OYUNA HELAL GETİRMEDİK
İstanbul halkının 212 bin diğer yandan 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Hadi diyelim ki, bu durumun ortaya çıkmasında sandıklara sahip çıkamadığımız için eksiğimizin ve hatamızın payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok? AK Parti’ye verdiği oyları gasp edenlerin hiç mi kabahati yok mu? Çünkü YSK ve AK Parti’ye saldıranların hiçbirinin dönüp de sandıklardaki oyların şaibeli hale gelmesine yol açanlara tek kelime ettiklerini duymadım. Üstelik YSK mazbatayı bir adaydan alıp, ötekine vermemiş, çözümün yeniden sandıkta aranmasına hükmetti, demokrasiyle inanan, milli iradeye güvenen herkesin bu karar saygı duyması gerekir. 31 Martta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız, 23 Haziran’da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla kesinleşen vahim şüpheler varken, seçimin yenilenmesine karşı çıkılmasını manidar görüyorum.
ZERRE KADAR KABAHATİMİZ YOK
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “31 Mart’ta İstanbul’da kullandığınız oyların sayılırken, yerini bulmadığını ne yazık ki gördük. Bu yüzden oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz. Maalesef arzu etmediğimiz halde bu büyükşehir seçimi üzerine gölge düştü. Hemşerilerimizin bu iradelerinin sandığa tam yansımamış olması, şüphesiz bir dizi yaşanan yanlışlığın hataların sonucudur. Bunda sizin zerre kadar kabahatiniz yoktur. Bu durumdan sandık kurullarını oluşturan ilçe seçim kurulları partililerin görevlileri kadar pek çok kişinin sorumluluğu vardı. Elbette bunlar hukuk önünde hesabını verecektir.
Erdoğan, iftar programında çocuklarla yakından ilgilendi.
Seçimde sandığın hakkını vereceğiz
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan’daki Hacı Osman Torun Camisi’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbenin ardından cuma namazını kıldı. Namazın ardından Erbaş tarafından okunan duadan sonra kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, sıkıntılı bir Ramazan geçirildiğini vurgulayarak, Suriye’de, Arakan’da, Afganistan’da ve Libya’da olsun tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki sıkıntılar yaşandığını söyledi. Bu sıkıntıların da aşılması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:“Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım.” Erdoğan’ın çağrısıyla tüm şehitler için dua okundu.
Vatandaşları selamladı
Hacı Osman Torun Camisi’nin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, selamladığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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