'Biz 82 milyonun umut kapısıyız'
Erdoğan: Türkiye’de vesayetin terör örgütlerinin ve darbe teşebbüslerinin hedefi olan AK Parti’yi suçlamak hezeyanın ta kendisi. AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır.
- ŞERİFE GÜZEL
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış oturumunda konuştu. ‘AK Parti kadroları olarak milletimiz karşısındaki sorumluluklarımızla ilgili hatırlatmalar yapacağım’ diyen Erdoğan şunları söyledi: “İstişareleri tekrarlayarak önümüzdeki dönemin yol haritasını şekillendireceğiz. Samimiyet istişarenin temel şartıdır.”
BİRBİRİNDEN AYIRALIM
“Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımla ilgili asla bir kızgınlığımız, bir kırgınlığımız söz konusu değil, olamaz. CHP yönetimi başkadır. CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım. Sen Çubuk’taki o vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin. Biz şehit yakınlarının taciz edilmesine karşı çıkıyoruz. Çubuk’ta sana kol kola gezdiklerin saldırdı, başkası saldırmadı. Kıvılcımı yangına çevirme iftira atma, yalanlar üzerinden kampanya bunların işidir.”
BİZ HİÇ UNUTMADIK
“Saldırıyı biz açık bir dille kınadık. Biz şehit yakınlarının taciz edilmesine. Bir toplumun terörist gibi gösterilme çabasına karşı durduk. Rüzgar eken fırtına biçer diyerek bırakınız ahlakı, insanlığa sığmayacak sözlerle yaptıklarını biz unutmadık. Tekrar söylüyorum. Biz kimseyi linç etmiyoruz. Yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP’nin eline su dökemez. Milletimizin değerlerini şehitlerimizi aziz hatırasını savunuyoruz. İstanbul’da Ankara’da İzmir’de pek çok yerde belediye başkanlıklarını birlikte kazandıklarını ilan edenler bunlar değil mi? Sırtımızı YPG’ye dayıyordu diyen parti ile seçimlerde ittifak yapan kendileri değilmiş gibi Kuvayi Milliye’den dem vuruyor. Türkiye’de vesayetin terör örgütlerinin ve darbe teşebbüslerinin hedefi olan AK Parti’yi suçlamak hezeyanın ta kendisi. AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır. Bizim mücadelemiz CHP’ye oy verenleri bu çarpık zihniyetin kurtarma mücadelesidir. Eli kirlenir diye el sıkmayan bir belediye başkanımız varsa kaybeder ve kaybetti. Devlet ve parti yöneticilerimizin can güvenliklerini elbette sağlayacağız. Ama bunu saltanat haline dönüştürmeyeceğiz. Vatandaşa karşı etrafımızda etten duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın belediyelerimizin projelerinde tek ölçü daha iyi hizmet vermek olacaktır. Adımlarımızı yerel mimariye uygun atmalıyız. Ülkemizdeki tek bir insanın ötekileştirilmiş hissetmesine yol açarsak vebal atında kalırız. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek bizim görevimizdir. AK Parti kurulduğundan beri her yerde nöbet değişimi yaşanmıştır. Yaşanmaya da devam edecektir. Milletimizin bunca yıldır hükümette, belediyelerde AK Parti’den umudunu kesmemiş olmasının tek kendi kendimizi yenilememizdir.”
TÜM İLLERİ DOLAŞACAĞIM
“Ramazan ayı içinde fakirlere ulaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Ramazandan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim ve dolaşacağım. Bu bir teşekkür ziyareti olacak. İçeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden koparamayacaktır. Milletimiz bize 31 Mart’ta ‘Durmak Yok Yola Devam’ demiştir. Bazıları kendisi aday yapılmadığı için başka partiden gidip aday olmuşlardır. Onlar gidip kendi dertlerine baksınlar. Bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım. Biz davamızın Hak olduğuna yürekten inanıyoruz. Ramazan’dan sonra bu toplantının bir benzerini de teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımızla yapacağız.”
YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
“Sakın bu fitne tohumlarını ekenlere asla fırsat vermeyiniz. Sizlere gelenlere tek şey söyleyin: “Bizim yapacak çok işimiz var siz yolunuza devam edin.” Bunların nereden nereye geldiklerini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Onlarla kaybedilecek vakit haramdır. Biz başkalarını konuşmayacağız. Başkalarının bizi konuşacağı icraatlar ortaya koyacağız. Bazıları kendileri aday olmadığı için başka partiden gidip aday olmuşlardır. Şimdi onlar da gidip kendi dertlerine baksınlar. Biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım. Milletimiz 2002 Kasım ayından bu yana bize durmak yok yola devam demiştir. Bizim davamızın hak olduğuna yürekten inanıyorum.”
EKONOMİK TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ
Erdoğan, Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son dönemde ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Ekonomik teröre de teslim olmayacağız” dedi.
‘Dönemin yol haritasını şekillendiriyoruz’ diyen Başkan Erdoğan, “Ekonomi güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ekonomide gezi olaylarına kadar tarihi başarılara imza attığımız bir dönem yaşadık. Son olarak geçtiğimiz Ağustos’ta ekonomimizi çökertmeye yönelik bir saldırıya uğradık. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını göz önünde bulundurduğumuzda her şeye rağmen başarıyla geride bıraktık. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri hayata geçirmekte kararlıyız. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın süre var. Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimlerin hemen ardından açıkladık. Yapısal değişiklikleri kamuoyu ile paylaştık. Ekonomik teröre teslim olmadık olmayacağız” dedi.
VERİLER OLUMLU YÖNDE
Erdoğan, “Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz. Bunun başka yolu yok. 24 Haziran seçimlerinden bu yana yaşadıklarımız bize saldırılarla nasıl mücadele edeceğimizi gösterdi. Güvenlik siyaseti ile ekonomik ilişkilerin kasıtlı olarak birbiri ile çatıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı. ‘Ticaret erbabından bir ricada bulunmak istiyorum’ diyen Erdoğan şunları söyledi: “Onları George, Hans buralara getirmedi. Onları millet buralara getirdi. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Yatırımcımızın karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar bilsinler onların karşısındayız. Bizim potansiyelimiz kullandığımız imkanlardan kat kat fazladır. Gelin kararlarımızı kendi çıkarlarımıza göre verelim. Filanca yabancı finans kuruluşu şöyle diyormuş bunların kıymeti yoktur. Bölgemizde oynanan oyunları 82 milyon hep birlikte hareket ederek çözeriz.”
KİMSEYİ LİNÇ ETMİYORUZ
Başkan Erdoğan, “Biz kimseyi linç etmiyoruz şehitlerimizin aziz hatıralarını savunuyoruz. Türkiye’de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP’nin eline su dökemez” dedi.
Erdoğan, en fazla oy alan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödül verdi.
En çok oy alan ilk beş sıradaki başkanlara ödül
Başkan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde en fazla oy alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarına ödül verdi.
Başkan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödül verdi. Buna göre büyükşehirlerde ilk 5 sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (Yüzde 70,53), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan (Yüzde 68,47) , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör (Yüzde 67,60), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce (Yüzde 65,04) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu (Yüzde 64,61) ödül aldı.
İLK BEŞ HAK KAZANDI
Yüzde 72,99 oy oranıyla Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yüzde 61,72 oy oranıyla Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yüzde 55,57 oy oranıyla Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yüzde 53,22 oy oranıyla Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yüzde 51,58 oy oranıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da il belediye başkanları arasında ilk beşe girerek, ödül almaya hak kazandı.
EN FAZLA OYU ALANLAR
Öte yandan büyükşehir ilçe belediyelerinden ilk beş sırada Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yer aldı. İlçe belediyeleri arasında Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay ilk beşe girdi. Belekçahan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş de belde belediyeleri arasında en fazla oyu aldı. Yerel seçimlerde kategorilerine göre en fazla oyu alan belediye başkanlarına ödülleri, Başkan Erdoğan tarafından takdim edildi.
NOTLAR..NOTLAR..
Kampta seçim muhasebesi
AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yerel seçimlerin muhasebesi detaylı şekilde gerçekleştirilirken, yerel yönetimlerle ilgili bakanlar da, yaptıkları sunumlarla AK Parti’nin bundan sonraki yerel yönetim vizyonuna ilişkin paylaşımlarda bulundular.
ERDOĞAN’DAN İSTANBUL UYARISI
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, İstanbul’un ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geldi. Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK), henüz İstanbul seçimlerine ilişkin kararını vermediğini belirten Erdoğan’ın, “YSK henüz karar vermedi. Bizler seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürelim. YSK’nın kararını beğensek beğenmesek de her türlü kabulümüzdür” dediği öğrenildi.
Başkan Erdoğan’ın, kampta kadınlarla da ayrı bir toplantı yaptığı ve 81 ilin kadın kolları başkanlarına teşekkür ettiği belirtildi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da alınan başarıda kadınların büyük emeği olduğunu kaydeden Erdoğan’ın, “Sizden yeni dönemde de çok iş bekliyorum. Çok çalışmalıyız” dediği bildirildi. Başkan Erdoğan, gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından kampta basına kapalı sunumlar yapıldı.
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