'Biz 82 milyonun umut kapısıyız'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış oturumunda konuştu. ‘AK Parti kadroları olarak milletimiz karşısındaki sorumluluklarımızla ilgili hatırlatmalar yapacağım’ diyen Erdoğan şunları söyledi: “İstişareleri tekrarlayarak önümüzdeki dönemin yol haritasını şekillendireceğiz. Samimiyet istişarenin temel şartıdır.”

BİRBİRİNDEN AYIRALIM

“Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımla ilgili asla bir kızgınlığımız, bir kırgınlığımız söz konusu değil, olamaz. CHP yönetimi başkadır. CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım. Sen Çubuk’taki o vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin. Biz şehit yakınlarının taciz edilmesine karşı çıkıyoruz. Çubuk’ta sana kol kola gezdiklerin saldırdı, başkası saldırmadı. Kıvılcımı yangına çevirme iftira atma, yalanlar üzerinden kampanya bunların işidir.”

BİZ HİÇ UNUTMADIK

“Saldırıyı biz açık bir dille kınadık. Biz şehit yakınlarının taciz edilmesine. Bir toplumun terörist gibi gösterilme çabasına karşı durduk. Rüzgar eken fırtına biçer diyerek bırakınız ahlakı, insanlığa sığmayacak sözlerle yaptıklarını biz unutmadık. Tekrar söylüyorum. Biz kimseyi linç etmiyoruz. Yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP’nin eline su dökemez. Milletimizin değerlerini şehitlerimizi aziz hatırasını savunuyoruz. İstanbul’da Ankara’da İzmir’de pek çok yerde belediye başkanlıklarını birlikte kazandıklarını ilan edenler bunlar değil mi? Sırtımızı YPG’ye dayıyordu diyen parti ile seçimlerde ittifak yapan kendileri değilmiş gibi Kuvayi Milliye’den dem vuruyor. Türkiye’de vesayetin terör örgütlerinin ve darbe teşebbüslerinin hedefi olan AK Parti’yi suçlamak hezeyanın ta kendisi. AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır. Bizim mücadelemiz CHP’ye oy verenleri bu çarpık zihniyetin kurtarma mücadelesidir. Eli kirlenir diye el sıkmayan bir belediye başkanımız varsa kaybeder ve kaybetti. Devlet ve parti yöneticilerimizin can güvenliklerini elbette sağlayacağız. Ama bunu saltanat haline dönüştürmeyeceğiz. Vatandaşa karşı etrafımızda etten duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın belediyelerimizin projelerinde tek ölçü daha iyi hizmet vermek olacaktır. Adımlarımızı yerel mimariye uygun atmalıyız. Ülkemizdeki tek bir insanın ötekileştirilmiş hissetmesine yol açarsak vebal atında kalırız. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek bizim görevimizdir. AK Parti kurulduğundan beri her yerde nöbet değişimi yaşanmıştır. Yaşanmaya da devam edecektir. Milletimizin bunca yıldır hükümette, belediyelerde AK Parti’den umudunu kesmemiş olmasının tek kendi kendimizi yenilememizdir.”

TÜM İLLERİ DOLAŞACAĞIM

“Ramazan ayı içinde fakirlere ulaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Ramazandan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim ve dolaşacağım. Bu bir teşekkür ziyareti olacak. İçeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden koparamayacaktır. Milletimiz bize 31 Mart’ta ‘Durmak Yok Yola Devam’ demiştir. Bazıları kendisi aday yapılmadığı için başka partiden gidip aday olmuşlardır. Onlar gidip kendi dertlerine baksınlar. Bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım. Biz davamızın Hak olduğuna yürekten inanıyoruz. Ramazan’dan sonra bu toplantının bir benzerini de teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımızla yapacağız.”

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

“Sakın bu fitne tohumlarını ekenlere asla fırsat vermeyiniz. Sizlere gelenlere tek şey söyleyin: “Bizim yapacak çok işimiz var siz yolunuza devam edin.” Bunların nereden nereye geldiklerini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Onlarla kaybedilecek vakit haramdır. Biz başkalarını konuşmayacağız. Başkalarının bizi konuşacağı icraatlar ortaya koyacağız. Bazıları kendileri aday olmadığı için başka partiden gidip aday olmuşlardır. Şimdi onlar da gidip kendi dertlerine baksınlar. Biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım. Milletimiz 2002 Kasım ayından bu yana bize durmak yok yola devam demiştir. Bizim davamızın hak olduğuna yürekten inanıyorum.”

EKONOMİK TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Erdoğan, Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son dönemde ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Ekonomik teröre de teslim olmayacağız” dedi.