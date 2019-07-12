Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının sonuncusunda, sistem tartışmalarına girilmemesi gerektiğini vurgularken, AK Parti’den kopanların yeni oluşum girişimlerine değindi. Vekillere, “Birliğimizin çimentosu sizlersiniz” diyen Başkan Erdoğan’ın, “Bizden ayrılanlar hüsrana uğruyor” dediği öğrenildi.

Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde gerçekleştirdiği istişare toplantısının sonuncusunu dün gerçekleştirdi. Basına kapalı kahvaltılı toplantıda söz alan vekiller, yerel seçim sonuçları, milletvekillerinin protokolde yer bulmalarında zaman zaman zorluk yaşamaları, Suriyeliler, FETÖ davaları gibi konulara değinirken, Başkan Erdoğan’ın da yeni sistem tartışmalarıyla ilgili olarak, “Sistemi tartıştırmayalım. Düzeltilecek yerlerini düzeltiriz. Yeni sisteme sahip çıkmalıyız. Aksayan yönlerini düzeltip telafi ederiz” dediği kaydedildi.

GÜL KURUCU BİLE DEĞİL

AK Parti’den kopanların yeni parti hazırlıklarına da işaret eden Başkan Erdoğan’ın, “Bizden ayrılanlar hüsrana uğruyor. İdris Naim Şahin bizden ayrıldı, Ordu’da Hilmi Güler beyin karşısında hüsrana uğradı” diyerek Ordu’daki seçim yarışında alınan sonuçlara dikkat çektiği bildirildi. “Birliğimizi bütünlüğümüzü devam ettirmeliyiz” vurgusu yapan Başkan Erdoğan’ın, AK Parti’nin kuruluşunu hatırlatarak, “Biz partiyi 73 kişiyle kurduk. Sonra ayrılanlar oldu. Abdullah Gül, kurucu bile değil. AK Parti’de yürüyüp de onu kendi gölgesi sananlar var” dediği belirtildi.

Vekillere, yeni oluşum planlayanlarla ilgili, “Grup kuracak kadar sayıyı bizden alabilirler mi?” sorusunu yönelten Başkan Erdoğan’ın, “Birlik ve beraberliğimizi sıkı şekilde koruyalım. Birlik ve beraberliğimizi bozmayacak olan sizlersiniz. Birliğimizin çimentosu sizlersiniz” dediği kaydedildi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA DEVAM

Cumhur İttifakı’yla ilgili de değerlendirme yapan Başkan Erdoğan’ın, “Cumhur İttifakı bizim için çok önemli. Parlamentoda kararları onlarla birlikte alıyoruz” diyerek Cumhur İttifakı konusunda olumsuz yaklaşımların dile getirilmesinin uygun olmayacağı uyarısında bulunduğu öğrenildi. Erdoğan’ın, “4 yıllık bir dönem ve süreyi iyi kullanalım” diyerek önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptığı ve MHP ile birlikte hareket edileceğini belirttiği kaydedildi.