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Politika

Başkan Erdoğan: Bize ''Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor'' diye bazı haberler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bize bazı haberler geliyor, 'Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor' diye. Böyle bir şeyin farkına vardıysa, o tansiyonu düşürebilir, neden düşürmüyor?' dedi.

AA10 Mart 2020 Salı 14:21 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'dan dönüşü esnasında uçakta gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye dışarda çok büyük mücadele verirken, içeride siyasette tansiyon çok yüksek. Böyle bir ortamda tansiyonun yükseltilmesinde kasıt görüyor musunuz?

Bize bazı haberler geliyor; Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor diye. Böyle bir şeyin farkına vardıysa, o tansiyonu düşürebilir, neden düşürmüyor? Tansiyon zaten durup dururken fırlamaz. Olay bu kadar basit.

"Tansiyonun düşmesi için sizden bir talebi olursa değerlendirir misiniz?"

Ben zaten görevimi yapıyorum. Cumhurbaşkanının atması gereken adım, ülkede barışın egemen olduğu bir sürecin işlemesini sağlamaya yönelik adımdır. Ama karşımızda milletin evini hiçe sayan, milletin evini milletin evi olarak görmeyen, hala orayla uğraşan, hala her konuşmasında muhakkak oraya bir şeyler çakan bir insan var.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

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