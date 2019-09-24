'Bize gelince 'üç maymun'u oynuyorlar'
Başkan Erdoğan, ABD’de Müslüman toplum temsilcilerine seslendi, Batı’nın İslam düşmanlığına dikkat çekti: Kendileri için hak, hukuk diyenlerin, dökülen her damla Müslüman kanında payı var.
Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Midtown Otel’de ABD’deki Türk vatandaşları ve Müslümanlarla bir araya geldi. Hep birlikte ortak bir medeniyeti, ortak bir tarihi paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim ortak tarihimizde Asr-ı Saadet var, Bağdat, Endülüs var, Afrika’nın, Asya’nın, Orta Doğu’nun muhteşem medeniyetleri var. Hiç kimse bizim binlerce yıllık kardeşliğimize leke süremez. Şii-Sünni, siyah-beyaz, Arap, Türk, Kürt, Farisi diyerek kimse bizi bölemez. Her gün 5 kez Kabe’ye yönelen, aynı yaratıcıya inanan, aynı duaya ‘amin’ diyen yürekleri hiç kimse birbirine düşüremez. Hangi kökenden, hangi ülkeden olursa olsun, Amerikan Müslümanlarının aynı ortak paydada buluşması gerekiyor.”
ÇETİN BİR SINAV VERİLDİ
ABD’deki Müslüman toplumunun 11 Eylül terör saldırılarının ardından oldukça çetin bir sınav verdiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim ülkemizde darbe dönemlerinde şahit olduğumuz baskı, adaletsizlik ve ötekileştirme politikalarının bir benzerini sizler de burada tecrübe ettiniz. Mevla, 11 Eylül sonrasındaki o sancılı dönemi Amerikalı Müslümanlar açısından, eşsiz ilahi rahmetiyle hayra tebdil etmiştir. Müslümanlar, hayat alanlarının daraldığı bu dönemde sivil toplumun ve siyasetin imkanlarının farkına vardılar. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabileceklerini bizzat şahit oldular. Elbette sel gider izi kalır. 11 Eylül’ün geride çok kötü bir miras bıraktı. Medeniyetler çatışması, ırkçılık, ötekileştirme, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının artması bu mirasın sadece bir kısmıdır.”
BATI MÜSLÜMANA ÖN YARGILI
Tüm dünyada ve özellikle Batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargılı yaklaşımların zemin kazandığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “İşte bunu Yeni Zelanda’da da gördük. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü vesselam mübarek şahsına yönelik ahlakla, edeple, insanlıkla asla bağdaşmayan saldırılar yaşandı, yaşanıyor. İslam’la, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışıyor. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş- Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor. Emperyalistlere taşeronluk yapan bu örgütlerin hayatını kararttığı insanlar ne yazık ki bizim kardeşlerimizdir. Çıkarları için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar.” Erdoğan, “Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz, kalmamalıdır. Neo Nazi örgütler bugün insanlık için DEAŞ kadar tehlikelidir. DEAŞ, El Kaide gibi örgütlerle mücadelede sergilenen o kararlılık muhakkak bu şer şebekeleriyle mücadelede de gösterilmelidir” dedi.
SIRTIMIZI DÖNMEYECEĞİZ
New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyelinin Türkiye’de ağırlandığını ve bu kişiler için 40 milyar dolar harcandığını anımsatan Erdoğan, “Bunun yanında kirli bir savaşın kurbanı olan milyonlarca Yemenli kardeşimiz için insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişmiş ülkeler sırtını dönse de biz mazlumlara sırtımızı dönmeyeceğiz” dedi. “Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hakkını aramaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Açık ve net söylüyorum hiçbir güç, hiçbir tehdit bizi Filistin’in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Kudüs davası, yalnızca Filistin’deki bir avuç Müslümanın davası değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir. İşte bunun için her platformda ‘Kudüs, kırmızı çizgimizdir’ diyoruz.”
FETÖ’YÜ ANLATACAĞIZ
Herkesin FETÖ’nün gerçek yüzünü bilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Örgüt dünyanın 150 ülkesini zehirli bir sarmaşık gibi saran uluslararası bir suç şebekesi inşa etmiştir. Pensilvanya’da 400 dönüm bir arazi içerisinde karargahını kurmuş, oradan yönetimi sağlıyor. FETÖ’nün en büyük özelliği, istismar edemeyeceği hiçbir kutsal değer, hiçbir ilke olmamasıdır. Yalan, iftira, ikiyüzlülük bunların adeta karekteri olmuştur. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. 2 bin193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Pensilvanya’daki bu terörist başının ülkemize iade edilmesi ve FETÖ’nün Amerika’daki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık, birlikte hareket etmeliyiz. Sizlerin de örgütün karanlık yüzünü ABD’lidostlarınıza bıkmadan anlatmanız gerekiyor.”
Erdoğan, konakladığı otelde ABD’deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve çevresinde yaşayan Türkiye Musevileri ile bir araya geldi. Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan, ABD’deki Türk vatandaşları ve Müslümanlarla buluştu.
Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde Belçika Başbakanı Charles Michel´i kabul etti.
ORMAN VARLIĞINI ARTIRAN NADİR ÜLKELERDENİZ
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler’deki İklim Eylemi Zirvesi’nde konuştu. Emaneti bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar en iyi şekilde korumak zorunda olduğumuzu vurgulayan Erdoğan, “İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesi şarttır” ifadesini kullandı. Türkiye’nin iklim değişikliğiyle başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkında olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yeriğne doğalgaz kullanımını yaygınlaştırdık. Halihazırda elektriğin yüzde 30’undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023’te yüzde 39’a çıkaracağız. Millet bahçeleriyle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım’da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. ”
400 BİN BİNADA SIFIR ATIK
Şehirlerde trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, “Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki beş yıllık dönemde 5 bin 600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistemleri yüzde 50 artıracağız. Ülkemiz genelinde iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Eşimin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi tüm şehirlerde ve kurumlarda benimsendi. Sıfır atık projemizi bütün Türkiye’de yaygınlaştırıyoruz. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 35’e taşıyacağız. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız.
Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4’te 3 oranında düşürdük. Bisiklet yollarını 4 bin kilometreye çıkaracağız” diye konuştu.
ANA VAZİFEMİZ DİN KARDEŞLİĞİ
İslam’ın ‘silm’ kelimesinden geldiğini ve bu kelimenin barış anlamı taşıdığını belirten Erdoğan, “Dolayısıyla İslam bir barış dinidir, barış dini olan İslam’a kimse herhangi gölgeyi kusura bakmasınlar indiremez, yakıştıramaz. Kibir, haset, kardeşine tepeden bakma Müslüman’a yakışmaz, mezhebi, meşrebi, konumu üzerinden böbürlenme Müslüman’a yakışmaz. Kardeşine sırt çevirme, kardeşini sırtından hançerleme bir Müslüman’a asla yakışmaz. Başka bir dinden olduğu için insanların canına, malına, haysiyetine el uzatma, hatta saygı göstermeme Müslüman’a yakışmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir.
'İSLAM DÜNYASININ LİDERİ TÜRKİYE’
Etkinlikte konuşan ABD’li Müslümanlar, Başkan Erdoğan’a övgüler yağdırdı. New York’taki El-Taqwa camisinin imamı ve Kuzey Amerika’daki Müslüman İttifakının lideri Siraj Wahhaj, “İslam dünyası olarak merkezi liderliğe ihtiyacımız var. Anahtar bu. Ve liderliğin Türkiye’den geldiğini hissediyorum” dedi. Amerika Müslüman Organizasyonlar Konseyi Başkanı Usame Cemal ise “Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizin Türkiye’de ve dünya çapında Müslümanlara nasıl yardım ettiğini, desteklediğini, barındırdığını görüyoruz. Öte yandan diğer Müslüman ülkelerin kendi halklarının hayatlarını yok edip öldürdüklerini de görüyoruz” diye konuştu.
Pensilvanya’daki şarlatan hesabını tek tek verecek
Başkan Erdoğan, Türken Vakfı Geleneksel Yemeğinde konuştu. “Burada sizlere düşen kendi geleceğiniz ve milletimizin istikbali için en güzel şekilde değerlendirmektir. Biz de devlet olarak sizlerin eğitim-öğretim ihtiyacını temin etmektir. Daha özgürlükçü, daha yenilikçi reformist bir eğitime geçmiş bulunuyoruz. Şu anda resmi kurumlarımızın burslarıyla yurt dışında 1600 civarında öğrencimiz bulunuyor. Bu sayı iş adamlarımızın gönüllü dostlarımızın destekleriyle 3 bini bulmaktadır. Türkiye’yi bir eğitim-öğretim üssüne çevirdik. Kalpleri bir, hedefleri bir olan toplumların aşamayacağı engel yoktur. Sevgili gençler bir insanı güçlü yapan büyük yapan düşünceleridir. İnsan hayal kurabildiği sürece vardır.
ZİHNİNİZİ KİRAYA VERMEYİN
Asla başkalarının hayallerinizi engellemesine, cesaretinizi örselemesine izin vermeyin. Her birinizin başarısı bizim için değerlidir. Sizlerin, hayatın her alanında göstereceğiniz başarılar yeni nesillere örnek olacak. Gençler, 15 Temmuz gecesindekiler gibi aklınızı, zihninizi kiraya vermeyin. FETÖ’cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemeye çalıştıklarını biliyoruz. örgüt elebaşı ve teröristlerin iadeleri için girişimlerimiz devam ediyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız. Pensilvanya’daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız.”
Erdoğan, ABD’li senatör Graham ile görüştü
Türkiye, İdlib’de insanların katledilmesini engelliyor
Erdoğan, ABD’li senatör Lindsey Graham ile görüştü. Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li senatör Lindsey Graham ile kaldığı Peninsula Otel’de görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Graham görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, “Türkiye’nin, Suriye’nin bir arada tutulması noktasında, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ’a karşı ve Beşar Esad’in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib’de insanların katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik” ifadelerini kullandı. Başta Washington olmak üzere uluslararası kamuoyunun görmezden geldiği gerçeği, Amerikanlı Senatör Lindsey Graham, görerek YPG’nin, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu söylemişti.
Erdoğan Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti. Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD’nin New York kentinde bulunan Erdoğan’ın Hilton Midtown Otel’indeki Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Yarım saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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