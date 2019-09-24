'Bize gelince 'üç maymun'u oynuyorlar'

Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Midtown Otel’de ABD’deki Türk vatandaşları ve Müslümanlarla bir araya geldi. Hep birlikte ortak bir medeniyeti, ortak bir tarihi paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim ortak tarihimizde Asr-ı Saadet var, Bağdat, Endülüs var, Afrika’nın, Asya’nın, Orta Doğu’nun muhteşem medeniyetleri var. Hiç kimse bizim binlerce yıllık kardeşliğimize leke süremez. Şii-Sünni, siyah-beyaz, Arap, Türk, Kürt, Farisi diyerek kimse bizi bölemez. Her gün 5 kez Kabe’ye yönelen, aynı yaratıcıya inanan, aynı duaya ‘amin’ diyen yürekleri hiç kimse birbirine düşüremez. Hangi kökenden, hangi ülkeden olursa olsun, Amerikan Müslümanlarının aynı ortak paydada buluşması gerekiyor.”

ÇETİN BİR SINAV VERİLDİ

ABD’deki Müslüman toplumunun 11 Eylül terör saldırılarının ardından oldukça çetin bir sınav verdiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim ülkemizde darbe dönemlerinde şahit olduğumuz baskı, adaletsizlik ve ötekileştirme politikalarının bir benzerini sizler de burada tecrübe ettiniz. Mevla, 11 Eylül sonrasındaki o sancılı dönemi Amerikalı Müslümanlar açısından, eşsiz ilahi rahmetiyle hayra tebdil etmiştir. Müslümanlar, hayat alanlarının daraldığı bu dönemde sivil toplumun ve siyasetin imkanlarının farkına vardılar. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabileceklerini bizzat şahit oldular. Elbette sel gider izi kalır. 11 Eylül’ün geride çok kötü bir miras bıraktı. Medeniyetler çatışması, ırkçılık, ötekileştirme, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının artması bu mirasın sadece bir kısmıdır.”

BATI MÜSLÜMANA ÖN YARGILI

Tüm dünyada ve özellikle Batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargılı yaklaşımların zemin kazandığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “İşte bunu Yeni Zelanda’da da gördük. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü vesselam mübarek şahsına yönelik ahlakla, edeple, insanlıkla asla bağdaşmayan saldırılar yaşandı, yaşanıyor. İslam’la, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışıyor. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş- Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor. Emperyalistlere taşeronluk yapan bu örgütlerin hayatını kararttığı insanlar ne yazık ki bizim kardeşlerimizdir. Çıkarları için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar.” Erdoğan, “Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz, kalmamalıdır. Neo Nazi örgütler bugün insanlık için DEAŞ kadar tehlikelidir. DEAŞ, El Kaide gibi örgütlerle mücadelede sergilenen o kararlılık muhakkak bu şer şebekeleriyle mücadelede de gösterilmelidir” dedi.

SIRTIMIZI DÖNMEYECEĞİZ

New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyelinin Türkiye’de ağırlandığını ve bu kişiler için 40 milyar dolar harcandığını anımsatan Erdoğan, “Bunun yanında kirli bir savaşın kurbanı olan milyonlarca Yemenli kardeşimiz için insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişmiş ülkeler sırtını dönse de biz mazlumlara sırtımızı dönmeyeceğiz” dedi. “Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hakkını aramaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Açık ve net söylüyorum hiçbir güç, hiçbir tehdit bizi Filistin’in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Kudüs davası, yalnızca Filistin’deki bir avuç Müslümanın davası değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir. İşte bunun için her platformda ‘Kudüs, kırmızı çizgimizdir’ diyoruz.”

FETÖ’YÜ ANLATACAĞIZ

Herkesin FETÖ’nün gerçek yüzünü bilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Örgüt dünyanın 150 ülkesini zehirli bir sarmaşık gibi saran uluslararası bir suç şebekesi inşa etmiştir. Pensilvanya’da 400 dönüm bir arazi içerisinde karargahını kurmuş, oradan yönetimi sağlıyor. FETÖ’nün en büyük özelliği, istismar edemeyeceği hiçbir kutsal değer, hiçbir ilke olmamasıdır. Yalan, iftira, ikiyüzlülük bunların adeta karekteri olmuştur. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. 2 bin193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Pensilvanya’daki bu terörist başının ülkemize iade edilmesi ve FETÖ’nün Amerika’daki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık, birlikte hareket etmeliyiz. Sizlerin de örgütün karanlık yüzünü ABD’lidostlarınıza bıkmadan anlatmanız gerekiyor.”