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Politika

''Bize geri adım attıramazlar''... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskı için çalışıyoruz

İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Türkiye, Suriye imtihanını, Somali imtihanını, Karabağ imtihanını nasıl alnının akıyla verdiyse, Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir' dedi.

29 Mart 2024 Cuma 16:22 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen mitingde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"BMGK'nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Soykırım uygulayan canilerin hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

"Dün sekizinci yardım gemisini 3 bin ton tutarında 125 bin gıda kolisiyle Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a sevk ettik."

"İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların, ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin."

"(Gazze) Elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği ne varsa, tek bir eksik bırakmadan, hepsini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz."

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