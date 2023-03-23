'Bize pusu kuruldu' diyen Ağıralioğlu'na 6'lı Masa'dan ilk tepki

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyledi.

"SİZ PKK'YI LANETLEYEMEYENLERSİNİZ"

Ağıralioğlu şu açıklamalarda bulundu:

"HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım.

HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistanın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.

Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum."

"SÖZLERİN KİMİN AĞZINA SAKIZ OLDUĞUNA DİKKAT ETMEK LAZIM"

Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan cevap geldi.

"SÖYLENEN SÖZLER BİZİ DE İLGİLENDİRİYOR"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulunan Uysal şunları söyledi:

"İYİ Parti, bu açıklamalara kurumsal olarak bir refleks verecektir. Neticede ortak mutabakat ile bir aday açıklanmış. Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var.

O istikametten ayrılmadan belirli değerlendirmeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O 'kumpas' lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok. Türkiye'de terörle mücadelede de ne tereddüt kaldı ne müsamaha. Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. Bu ifadelerin doğru olmadığını düşünüyorum."