İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,046
  • EURO
    20,7437
  • ALTIN
    1211.25
  • BIST100
    5015.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • 'Bize pusu kuruldu' diyen Ağıralioğlu'na 6'lı Masa'dan ilk tepki
Politika

'Bize pusu kuruldu' diyen Ağıralioğlu'na 6'lı Masa'dan ilk tepki

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun 6'lı koalisyonu hedef alan açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan cevap geldi: Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O ‘kumpas' lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok.

23 Mart 2023 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
'Bize pusu kuruldu' diyen Ağıralioğlu'na 6'lı Masa'dan ilk tepki
ABONE OL

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyledi.

"SİZ PKK'YI LANETLEYEMEYENLERSİNİZ"

Ağıralioğlu şu açıklamalarda bulundu:

"HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım.

HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistanın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.

Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum."

"SÖZLERİN KİMİN AĞZINA SAKIZ OLDUĞUNA DİKKAT ETMEK LAZIM"

Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan cevap geldi.

"SÖYLENEN SÖZLER BİZİ DE İLGİLENDİRİYOR"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulunan Uysal şunları söyledi:

"İYİ Parti, bu açıklamalara kurumsal olarak bir refleks verecektir. Neticede ortak mutabakat ile bir aday açıklanmış. Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var.

O istikametten ayrılmadan belirli değerlendirmeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O 'kumpas' lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok. Türkiye'de terörle mücadelede de ne tereddüt kaldı ne müsamaha. Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. Bu ifadelerin doğru olmadığını düşünüyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.