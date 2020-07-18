Bloomberg: Başkan Erdoğan ülkesini uluslararası prestijle bölgesel bir güce dönüştürdü

18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:25 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:38

ABD merkezli Bloomberg, “Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel bir güç olması için Batı’ya meydan okuyor” başlığıyla bir yazı yayımladı.

Yazıda, “Erdoğan’ın Ayasofya’yı ibadete yeniden açması, Türkiye’nin küresel sahnede Müslüman güç olarak rolünü yeniden kurma misyonunun taç sembolü olacak” denildi.

Başkan Erdoğan’ın, ülkesini uluslararası prestijle bölgesel bir güce dönüştürdüğü belirtilerek şunlar kaydedildi: Libya’da Türk müdahalesi, BM tarafından onaylanan bir hükümeti kurtardı. AB açısından, Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa’ya akışına karşı bir tampon olarak rolü, Doğu Akdeniz’deki gaz araştırmaları üzerinde ticari yaptırımlar uygulanmasını çok riskli hale getirdi. Gerçek şu ki AB, Türkiye söz konusu olduğunda dişsiz bir aslan. Ve Erdoğan bunu epeydir anlamış durumda.