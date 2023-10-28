BM Yüksek Komiseri Türk'ten İsrail'e sert tepki

Türk, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in 27-28 Ekim gecesindeki Gazze'deki bombardımanı ve kara operasyonlarının bugüne kadarki en yoğun operasyonlar olduğunu ifade eden Türk, bu saldırıların, bu korkunç krizi yeni şiddet ve acı düzeyine taşıdığını belirtti.

Türk, İsrail'in telekomünikasyon tesislerine yaptığı saldırılar ve sonrasında internetin kesilmesinin Gazze'deki sivillerin sefaletini ve acılarını artırdığını vurguladı. Türk, bu konuda İsrail için "Gazzelilerin, Gazze'de neler olup bittiğini bilmelerini engelledi ve onların dış dünyayla bağlantısını kesti." ifadesini kullandı.

Çatışmanın taraflarının uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan Türk, "Telekomünikasyon altyapısının bombalanması sivil halkı büyük tehlikeye atıyor. Ambulanslar ve sivil savunma ekipleri artık yaralıların veya hala enkaz altında olduğu tahmin edilen binlerce kişinin yerini tespit edemiyor. Siviller, insani yardıma nereden erişebileceklerini ve nerede daha az tehlikede olacakları konusunda güncel bilgi alamıyor. Çok sayıda gazeteci artık durumla ilgili haber yapamıyor. Dün gece Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımızı kaybettik. Gazze'de güvenli yer yok, oradan çıkış yolu da yok." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'deki tüm siviller ve oradaki meslektaşları için çok endişeli olduğunu vurgulayan Türk şiddetin devam etmesinin çözüm olmadığını belirtti.

Türk, taraflara ve nüfuz sahibi ülkelere çatışmanın sonlandırılması için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulundu.

- Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.