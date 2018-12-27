BM’de adalet aramayın

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri Töreni’ndeki konuşmasında kritik mesajlar verdi. Erdoğan Türkiye’yi geleceğe çok güçlü taşıyacak her türlü birikimin milli hazinede bulunduğuna işaret etti. Erdoğan, “Uzun zamandır bu hazinenin kapağını açıp istifade edemiyoruz. Erdoğan, İslam coğrafyasının son dönemde büyük oyunun malzemesi yapıldığına dikkati çekerek, “Kaynakları sömürülmüş, toprakları parçalanmış, sınırları petrol, altın, elmas ve çıkar hesapları üzerinden yeniden çizilmiştir. 1’inci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen, 2’nci Dünya Savaşı sonrasında ise tahkim edilen yeni küresel sistem, İslam alemini adeta çeperlere itmiştir. Bu yeni sistemde Müslümanlara ne kendi gelecekleri ne insanlığın ortak meseleleri hakkında söz söyleme hakkı tanınmamıştır” diye konuştu. Toplam 1,7 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir tane bile daimi üyesinin bulunmamasını, bu çarpıklığın bir sonucu olarak nitelendiren Erdoğan, şunları söyledi:

DÜNYA 5’TEN BÜYÜK

“Onun için ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ diyorum. Dünyadaki dağılımı da bu 5 ülkenin adil değil. Ne kıtalar ne inançlar ne etnisiteler noktasında. Dudaklarının arasından çıkan bir cevap her şeyi bitiriyor. 194 üye var, 5 daimi üye, yanına da 15 geçici üye sıkıştırmışlar, onunla dünyayı aldatıyorlar. 15 geçici üyenin hiçbir kıymeti harbiyesi var mı, yok. Elini kaldır, indir. Herhangi bir değeri yok. Her şey o 5 daimi üyenin içinde bir üye, o bir üye bile bunu tıkayabiliyor. Bu, hani adalet üstüne kurulmuştu, dünyadaki adaleti sağlamak üzere kurulmuştu. Kesinlikle böyle bir şey yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de Birleşmiş Milletler’de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın. Yok böyle bir şey.

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

Bugün İslam dünyasının gelir dağılımından adalete, diplomasiden, demokrasiye, ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar birçok alanda sorunlarla boğuştuğunu anlatan Erdoğan, kendi ülkesinin bekasını, küresel silah tüccarlarına haraç ödeyerek sağlamaya çalışan devletlere rastladıklarına işaret etti. Dışa bağımlılığın İslam dünyasının en acı gerçeği olduğunu vurgulayan Erdoğan adeta bir “öğrenilmiş çaresizlik” sendromuyla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, bu durumun değişeceğine yürekten inandığını vurgulayarak, “Bunu sizlerle beraber yapacağız” dedi.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerini sahiplerine takdim etti. Program sonrasında ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan’a, Teknoloji Bakanı Varank tarafından “Bilim Teknik Dergisi”nin ilk sayısı ile Nusretname ve “16. yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri” isimli kitaplar hediye edildi.