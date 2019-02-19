15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2913
  • 6,0018
  • 227.54
  • 101.742
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon DP'den aday oldu

Bodrum Belediye Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Demokrat Partiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Kocadon'a, Menteşe ilçesinde seçim merkezinin açılışında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Kocadon olduğunu söyledi.

Mehmet Kocadon ise CHP yönetimini eleştirerek, kendisinin sürekli oyalandığını belirtti.

Konuşmasında Muğla'nın iyi yönetilemediğini savunan Kocadon, "Muğla'yı yönetenler Muğla bir dediler fakat bin parçaya böldüler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim bürosunun açılış kurdelesini İl Başkanı İsmet Köse, Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ile kesti.

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TBMM yeni Başkanını seçecek

TBMM yeni Başkanını seçecek

Türk askerinin S-400 eğitimlerine başlayacağı tarih belli oldu

Türk askerinin S-400 eğitimlerine başlayacağı tarih belli oldu

"Çekilme en geç 1 Nisan'da başlayacak"

'Çekilme en geç 1 Nisan'da başlayacak'

İnsan hücreleri yeniden programlandı

İnsan hücreleri yeniden programlandı

CHP'den istifa eden Belediye Başkanı DP'den aday oldu

CHP'den istifa eden Belediye Başkanı DP'den aday oldu

Cumhur İttifakı genişliyor: Adaylar karşılıklı olarak çekildi

Cumhur İttifakı genişliyor: Adaylar karşılıklı olarak çekildi

İran'dan Çin'e engel: Terk edin

İran'dan Çin'e engel: Terk edin

İngiltere’de fabrika kapatan dünya devinden Türkiye kararı

İngiltere’de fabrika kapatan dünya devinden Türkiye kararı
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA