Bodrum Belediye Başkanı Kocadon DP'den aday oldu

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Demokrat Partiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Kocadon'a, Menteşe ilçesinde seçim merkezinin açılışında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Kocadon olduğunu söyledi.

Mehmet Kocadon ise CHP yönetimini eleştirerek, kendisinin sürekli oyalandığını belirtti.

Konuşmasında Muğla'nın iyi yönetilemediğini savunan Kocadon, "Muğla'yı yönetenler Muğla bir dediler fakat bin parçaya böldüler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim bürosunun açılış kurdelesini İl Başkanı İsmet Köse, Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ile kesti.