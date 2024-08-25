Boğaz'daki kaçak villa... Başkan Erdoğan: Çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Kamu Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bitlis için çalışmaya, üretmeye, Bitlis halkına hizmet etmeye devam edeceğiz"

"Toplam yatırım tutarı 210 milyon liraya ulaşan eser ve hizmetleri de bugün sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, ayrıca Ahlat'ta 1 milyar 96 milyon liralık bir yatırımla 218 konut ile 2 ticaret merkezi inşaatlarını bitirdi"

"Bitlis'te şu an 1 milyar 766 milyon liralık çevre ve şehircilik yatırımımız devam etmektedir. Bunları da tamamladıkça sizlerin emrine vereceğiz"

"217 kardeşimizin çalıştığı fabrikamızın kalan etapları da bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisiyle 50 ton iplik üretebilecek"

"Savunma sanayi, son 22 yılda destan yazdığımız alanların en başında geliyor. %80 oranında yurt dışına bağımlı olan ülkemizi, kendi uçak, kendi silah ve mühimmatını üretebilir hale getirdik"

"Turizm ve yatırımlar başta olmak üzere bölge illerimiz çok farklı bir ivme yakaladı. Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı. Geri kalmışlık artık bölgemizin makus talihi olmaktan çıktı"

"Daha düne kadar terör yuvası olan Gabar Dağı'nda bugün ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Türkiye'nin 110 bin varile yaklaşan günlük petrol üretiminin yarısını Gabar'dan elde ediyoruz"



"Kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur"

"Biz millete eser kazandırmanın derdindeyiz, muhalefetinin neyin peşinde koştuğunu görüyorsunuz. Şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar"