Bölgede inisiyatif almayı sürdüreceğiz

Jülide Sarıeroğlu partisinin Adana Karataş İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran’dan sonra ara vermeden yerel seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi. Adana’yı ve 15 ilçesini AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Sarıeroğlu, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

ZORLU COĞRAFYADAYIZ

Sarıeroğlu, Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak zorlu dönemler içerisindeyiz. İdlib’de, Başkanımızın liderliğinde gerçekten önemli bir süreç yürütülüyor. Başkanımızın BM’de yaptığı konuşma yine tarihe geçen bir konuşmaydı. Dünyaya ders olacak, vicdanları ferahlatan bir konuşma gerçekleştirdi ve arkasından tüm dünya liderleri de Türkiye’ye teşekkür ettiler. Bu teşekkürü Başkanımızın liderliğinde aldık, insana vermiş olduğumuz değerden dolayı aldık, kardeşlerimizi yarı yolda bırakmadığımız için aldık. Türkiye olarak gönlümüzü açmaya devam edeceğiz. Bölgemizde kan akmaması için, barışın, huzurun, refahın ve kardeşliğin hüküm sürmesi için inşallah Başkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye olarak inisiyatif almaya devam edeceğiz.”

STOKÇULARA DENETİM

Sarıeroğlu, son dönemde ekonomik dalganlanmalar yaşandığını ancak bunun Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçle ilgili olmadığını vurguladı. Ticaret kuralları çiğnenerek saldırı, müdahale ve manipülasyonla karşılaşıldığını aktaran Sarıeroğlu, “Türkiye’nin yerinde başka bir ülke olsaydı, Türkiye olarak da biz 16 yıldır ekonomiyle ilgili bu kadar güçlü adımı atmasaydık inanın bu saldırılar karşısında çok büyük sorunlar yaşanması muhtemeldi. Ama güçlü bir ekonomiye sahibiz” dedi.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETSİN

Sarıeroğlu, piyasada stokçuluk ve fırsatçılık yaparak fiyat artışlarına neden olunduğunu belirterek, “Bunla ilgili bakanlıklarımız denetimlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız da bu konuda gördüklerini ilgili birimlere şikayet ettikleri zaman bunun da gereği yerine getirilecektir” ifadesini kullandı.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Sarıeroğlu, “Bu görüşmelerin ardından, inşallah ülkemiz yoluna devam etmeye bakacak” diye konuştu.