Bölgedeki hareketlilik panikletti: Türkiye'yi ittifaka dahil ederlerse bizim için iyi olmaz

Star.com.tr 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:12 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:21

Rus tarihçi Oleg Airapetov, ABD kuruluşu Stratfor'un 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü 2008 yılı kaynaklı harita üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE, ÇATIŞMALARIN GİDİŞATIDINI DEĞİŞTİRME GÜCÜNE SAHİP"

Türkiye'nin farklı bir tarihi deneyiminin olduğuna dikkat çeken Airapetov, Türkiye'nin Karabağ'daki zaferin arka planında yer aldığını ve çatışmanın gidişatını değiştirebilme gücüne sahip olduğunu belirtti.

"RUSYA VE TÜRKİYE ORTAK ÇIKARLAR ETRAFINDA BİRLEŞTİ"

Rusya ve Türkiye'nin büyük çıkarlar etrafından birleştiğini ifade eden Airapetov, Güney Akım'ın inşası, nükleer enerji alanındaki işbirliğini örnek gösterdi.

"KARADENİZ'DEKİ TÜRK FİLOSU 3 ÜLKEDEN DAHA GÜÇLÜ"

Türkiye ve Ukrayna'nın roket ve uçak yapımı alanında işbirliği yapma konusunda anlaştığını belirten Airapetov, Türkiye'nin Karadeniz'deki filosunun Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan daha güçlü olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN DAHİL OLDUĞU CEPHE RUSYA İÇİN İYİ OLMAZ"

Rus tarihçi, Polonya ve Ukrayna'nın Türkiye'yi cephe hattının güney kanadına çekmek istediğini ileri sürdü. Airapetov, "Türkiye, Ukrayna ve Polonya koordineli bir cephe olarak harekete geçmeye hazır olduklarına karar verirlerse bu bizim için iyi olmayacaktır. Güçlü bir gruplaşma yaratabilirler" dedi.

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