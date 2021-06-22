AA 22 Haziran 2021 Salı 13:57 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 14:03

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Musiiwa Makamure Shava, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka katıldı.

Çavuşoğlu, Zimbabveli mevkidaşı Shava ile açılış töreni öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bugünün, Türkiye'nin Zimbabve ile ilişkileri açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Harare'deki Büyükelçiliğinin 2011'den bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Zimbabve Büyükelçiliği'nin Ankara'da açılmasıyla beraber ilişkilerimizin daha da güçlendiğini görüyoruz." dedi.

- Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı 44'e çıkacak

Afrikalı mevkidaşlarıyla bugün Gine-Bissau Ankara Büyükelçiliği'nin açılışında da birlikte olacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İki dost ülkenin Büyükelçiliklerinin açılmasıyla şu anda Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilik sayısı 37'ye çıktı. 13 yıl önce bu rakam sadece 10'du. 13 yıl içinde 27 yeni büyükelçilik Ankara'da açıldı. Bu da ilişkilerimizin geldiği noktayı gösteriyor. Bizim de amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak. Şu anda 43 olan Afrika'daki büyükelçilik sayımızı yakında Gine Bissau da büyükelçilik açarak 44'e çıkaracağız."

Çavuşoğlu, beklentilerinin tüm Afrika ülkelerinin de Ankara'da büyükelçilik açması olduğunu belirterek, Ankara'da açılacak her büyükelçiliğe her türlü desteği vereceklerini söyledi.

- "AFRİKA İLE İLİŞKİLERİMİZİ EŞİT ORTAKLIK TEMELİNDE GÜÇLENDİRME ARZUSUNDAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Afrika'nın bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. İlişkilerimizi eşitlik, ortaklık temelinde daha da güçlendirme arzusundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika'nın kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.

Sağlık, eğitim, tarım, teknoloji, ticaret, kalkınma gibi alanlarda Türk kurumları ve iş adamlarının Afrika'da son derece faal olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin büyük bir bölümünün Afrikalı kardeşlerimizden oluşması bir tesadüf değil. Ekonomik iş birliğimizi de kazan-kazan anlayışıyla geliştirmek istiyoruz. İş insanlarımız toplam değeri 70 milyar doları aşan projelerle Afrika'nın çehresini değiştiriyor. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi her alanda daha da ileri taşıyacağız."ifadelerini kullandı.

Afrika'nın "Eğer yolun uzunsa tek başına değil beraber yürümelisin" şeklinde bir atasözü olduğunu belirten Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Biz Afrika ile iş birliğimizi eşit ortaklar olarak beraber yürüyeceğimiz uzun bir yolculuk şeklinde görüyoruz. Büyükelçi Alfred bey, Türkiye'de sadece bakanlığımın değil tüm kurumlarımızın kapısı size sonuna kadar açıktır. Sorumluluğunuz büyük. Büyükelçi Alfred, Frederick'e ileteceğin bir mazeretin yok, onu da söylemek istiyorum. İlişkilerimizi daha da ileri götürmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Dost, kardeş ülke Zimbabve'nin yeni atanan çok tecrübeli Dışişleri Bakanı Frederick ile de bu anlayışla yoğun mesai harcayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün resmi açılışını yaptığım büyükelçiliğin ülkelerimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşlarına Antalya Diplomasi Forumuna (ADF) katıldıkları ve ADF'ye sağladıkları katkı için teşekkür etti.

- "BÜYÜKELÇİLİĞİN AÇILIŞI, İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİĞİNİN GÖSTERGESİDİR"

Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava da ülkesinin büyükelçiliğinin açılışının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek. "Büyükelçiliğin açılışı her iki ülke arasındaki ilişkilerinin ne kadar geliştiğinin göstergesidir." dedi.

Çavuşoğlu ve ekibine büyükelçiliğin açılışına yönelik gösterdiği sıcak misafirperverlik ve desteklerden dolayı teşekkür eden Shava şunları kaydetti:

"Zimbabve ve Türkiye Cumhuriyeti, son derece dostane ilişkilere sahip iki ülke. Bağımsızlık mücadelemizin başından bu yana Türkiye Cumhuriyeti bizi son derece önemli bir şekilde destekledi. Bağımsızlığımızı kazandıktan bir yıl sonra da Haziran 1981 itibariyle iki ülke arasında diplomatik ilişkiler tesis edildi."

Türkiye'nin 2011'de başkent Harare'de Büyükelçiliği açtığını, Zimbabve'nin ise 2019'da buna karşılık vererek Ankara'da büyükelçiliğini açtığını hatırlatan Shava, ancak resmi açılışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktardı.

Zimbabve'nin, Afrika Birliği'nin önemli bir üyesi ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya odakladığı Türk dış politikasının çok önemli olduğunu düşünen bir ülke olduğunu söyleyen Shava, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, gerçekten birkaç vesileyle Türkiye Cumhuriyeti ve Afrika ortaklığında düzenlenen zirvelerle de ortaya çıkmış bir gerçek. Bu zirvelerden birincisi Ağustos 2008'de İstanbul'da gerçekleştirildi. İkinci zirve 2014'te Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da gerçekleştirildi. Üçüncü zirve yine Türkiye'de bu yıl eylül ayında gerçekleştirilecek. Bu üçüncü zirvede Türkiye ve Afrika kıtası arasındaki son derece engin ilişkinin stratejilerinin yeniden belirleneceği ve kalibrasyona tabi tutulacağı, yeniden uyumlaştırılabileceğine inancımız sonsuz."

Shava, Zimbabve'de iktidara gelen yeni hükümetle ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilere açık bir politika benimsediğini aktararak, Zimbabve'nin bu çerçevede ekonomik gelişmesinin odağına Türkiye'yi yerleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 20 yıl gibi bir süre içerisinde önemli bir ekonomik kalkınma modeli uygulayarak, kırsal ekonomiden sanayileşmiş bir ekonomiye nasıl geçildiğini gösteren önemli bir örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Shava, "Biz de bu örneği benimseyerek, Ankara'da diplomatik bir misyon açmaya karar verdik. Bu diplomatik misyonun hem ekonomi, hem ticari hem de siyasi ilişkilere katkıda bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Shava, "Her ne kadar iki ülke arasındaki ikili ticaret düşük seyretse bile önümüzdeki günlerde bunun daha genişleyeceğe, derinleşeceğe ve ilerleyeceğine inancım sonsuz. Çünkü iki ülke arasında son derece önemli bir potansiyel var. Bu çerçevede büyükelçilik çalışanlarımızın iş gerçekten yoğun olacak." dedi.

Katıldığı ADF'de iş dünyasından insanlarla yatırım ve ticari konularını görüştüklerini aktaran Shava, bu görüşmelerden sonra iki ülke arasındaki ticaretin artacağına yönelik umutlarının arttığını kaydetti. Shava ayrıca, Türk iş insanlarıyla yaptığı görüşmede onları Zimbabve'yi ziyaret ederek yerinde görmelerini söylediğini dile getirdi.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka da büyükelçiliğin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zimbabve Dışişleri Bakanı Shava'nın bakanlık görevine atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığını, bunun da iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı.