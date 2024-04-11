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Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Otur oturduğun yerde!

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasında patlak veren 'makosen' tartışmasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı. Özcan, Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştirdi.

11 Nisan 2024 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Otur oturduğun yerde!
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında başlayan "makosen" tartışmasına Kemal Kılıçdaroğlu muhalifi CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı.

Özcan da Kılıçdaroğlu'nu X hesabından yaptığı açıklamayla hedef aldı ve şunları yazdı:

"Birileri oturduğu emekli koltuğundan "Yeni yönetimi" tebrik edeceğine, makosen giymekten bahsediyor. Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy otur oturduğun yerde..." Anadolunun Emeklisi"

NE OLMUŞTU?

Uğur Dündar, 31 Mart seçimlerinden sonra kaleme aldığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu, "Son yerel seçim sonuçları gösterdi ki; Kılıçdaroğlu, kendisi yerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birini aday gösterseymiş, o seçim kolayca kazanılacakmış!.." sözleriyle hedef almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise dün uzunca bir yazı yazarak Dündar'ı eleştirmişti. Eski CHP Genel Başkanı'nın paylaşımında, "Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm." ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar da buna cevaben tekrar bir yazı kaleme alarak, "Bakın Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ile diğer başarılı başkanlar zafer kazanıp tarih yazdılar. Siz ise "Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiren makosenli genel başkan" olarak tarih oldunuz!.." demişti.

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