'Bölücülere dersini verin'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri ve Hatay’da halka hitap etti. Erdoğan teröre destek veren HDP ile ittifak yapan CHP ve İP’e sert çıktı. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: “Kayseri, gönüller şehri Kayseri. Dağı ile, bağı ile, türküsü ile, sanayisi ile, insanı ile Türkiye’nin iftiharı Kayseri. Şairlerin, sultanların şehri Kayseri. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından Koca Sinan’ın şehri Kayseri.”

DAHA İYİ OLACAKSINIZ

“31 Mart’ta daha iyi olacak mıyız Kayseri? Kayseri, 31 Mart’ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? 31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Kayseri, 31 Mart’ta bir kez daha memleket işi gönül işi diyor muyuz? Bu birliğimiz, bu beraberliğimiz Zillet İttifakı’nı çökertecek. Onları nasıl terör örgütünün açtığı çukurlara gömdüysek şimdi de sandığa gömmeye hazır mıyız? Bugüne kadar Kayseri’ye 26 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 4633 adet yeni derslik kazandırdık. Kayseri’ye 3.devlet üniversitesini kurduk.”

ÖĞREN DE GEL

“Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. Dersini iyi çalış öğren de öyle gel. Millet Bahçesi içine Millet Kıraathanesi yapacağız. 24 saat açık olacak gençler gelecek ders çalışacak. Sağlıkta 15’i hastane olmak üzere Kayseri’ye 45 tesis yaptık.”

HİZMETİ İYİ BİLİRSİNİZ

“Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Kayseri’ye şuana kadar 26 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 4633 adet yeni derslik kazandırdık. Kayseri’ye 3.devlet üniversitesini kurduk. Millet Bahçesi’nin içine bir de millet kıraathanesi yapacağız. Buraya da gençlerimiz gelecek. 24 saat tüm gençlere açık. Sağlıkta 15’i hastane olmak üzere Kayseri’ye 45 tesis kazandırdık. Kayseri şehir hastanemiz 1607 yatak kapasiteli. Benim vatandaşlarım bu güzel hastanelere layık. Bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK’nın Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin hasta çıkarsın.”

BÖYLE BÖLGE YOK

“Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı ‘Biz Kürdistan’da oylarımızı HDP’ye vereceğiz’ diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İP bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 31 Mart’ta gelin bunları dersini toptan verelim. Kayseri’de ‘İmar Barışı’ ile Kayseri’de 136 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 635 kilometreye çıkardık. Kayseri Havalimanı’nın yolcu trafiği 324 binken geçen yıl 2 milyon 189 bine ulaştı. Kayseri havalimanımıza yeni terminal binası yapmak için çalışmalara başladık. Kayseri’ye bir teknopark, 13 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Kayserili çiftçilerimize 1.5 milyar lira tarımsal destek verdik. 33 bin ek istihdam imkanı sunduk.”

BİZ BUNA ÜZÜLÜYORUZ

Yanımızda olmayanlara diyoruz ki, size de bize de ölüm var. Gelin bizim yanımıza birlikte yürüyelim. 31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Türkiye’de siyasi partiler eskiden seçimden sonra ittifaklar koalisyonlar kurardı. Biz bu alanda da devrim yaptık. AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı’nı kurduk. Bu ittifakın temelleri çok gerilere ulaşıyor. Milletimiz sandığa gittiğinde kimin yürüdüğünü görüyor. Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber. Biz buna üzülüyoruz. Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar kurduk.”