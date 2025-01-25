Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında yarın gece müşerref olacağımız Miraç gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Peygamberimizin, aleyhissalatu vesselam, önce Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan Sidretü'l-Münteha'ya geçerek makamı alaya ulaştığı bu mübarek gecenin affımıza, mağfiretimize, kurtuluşumuza vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

"Miraç" denilince akla ilk olarak Kudüs-ü Şerif'in geldiğini, Şair ve Yazar Nuri Pakdil'in "Tur Dağı'nı yaşa ki, bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü bir kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsin, buz tutar gözün, görmez olur." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu mübarek geceye münasebetiyle 471 günlük yıkımın, katliamın ve soykırımın ardından geçen hafta başlayan ateşkesle bir nebze olsun rahat nefes alan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. Çoğu çocuk ve kadın 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de biraz buruk, biraz hüzünlü de olsa yüzlerin ilk defa gülmesinden biz de memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl yalnız bırakmadıysak mübarek Ramazan-ı Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Yine buradan 13,5 yıl boyunca devam eden ve bir milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından aralık ayı başında özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selam ve dualarımızı yolluyoruz. Türk milleti olarak kardeşliğimizin ve insanlığımızın sınandığı her iki meselede de sağdan-soldan gelen tüm baskılara rağmen vicdanlı, onurlu ve ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimiz de Türkiye için, Türk milleti için dua ediyorsa 'Allah razı olsun' diyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır."

- "MAZLUMA SIRTINI DÖNENLERDEN OLMADIK"

Erdoğan, haydutluğa rıza göstermediklerini, haksızlık karşısında sessiz, tepkisiz kalmadıklarını vurgulayarak, "Mazluma sırtını dönenlerden olmadık. Vicdanlı olmak, tutarlı olmak, öz güven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz sadece onu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Salondakilerden, Miraç gecesinde Gazzeli, Suriyeli, Türkistanlı mazlumlar için dua ederken Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden 78 vatandaş için de dua etmelerini rica eden Erdoğan, "Aralarında uzun yıllar beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızın da kadim dostlarımızın da ailelerinin de bulunduğu 78 canımızı maalesef, hem de çok üzüntü verici bir şekilde kaybettik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, milletçe yürekleri dağlayan bu elim hadise karşısında 85 milyon olarak müteessir olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak, devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla bir günlük milli yas ilan ettik. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu. Tutuklular arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir.

İlk günden beri, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten ısrarla ve sabırla uzak duruyoruz. İl kongrelerimizde ve katıldığımız diğer programlarda bu hassasiyetimizi mutlaka ama mutlaka korumaya çalışıyoruz. Böyle bir trajedinin, affınıza sığınarak söylüyorum, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan, empatiden, diğerkamlıktan uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Sözleriyle, üsluplarıyla, tavırlarıyla oturdukları koltuğun kendilerine yüklediği mesuliyetin hakkını veremeyenler muhatabımız değildir."

- "POLEMİK KONUSU YAPANLARI MAŞERİ VİCDANA HAVALE EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın ardından son derece çirkin bir dille sağa-sola sataşanlara "belki anlarlar" ümidiyle Hacı Bektaş'ın "Bizim erkanımız, ahlaki Muhammed'i ve edebi Ali'dir. Adem suretinde olan herkes, Adem değildir. Adem'in Ademliği, akıl, haya ve ilimledir." sözlerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, daha cenazeler bile defnedilmeden, kederli ailelerimiz halen matem içindeyken saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları maşeri vicdana havale ediyoruz. Yakınları vefat eden ailelerimizle birlikte milletimizi de rencide eden bu edep dışı, adap dışı, insaf yoksunu, üslubu ademe mahkum ediyoruz. Daha önce ifade ettim, bugün tekrar ediyorum. Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak, yargıyı, baskı ve töhmet altında bırakacak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Rabb'im faciada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Telefon ederek veya mesaj göndererek milletimizin acısını paylaşan dost ve kardeş ülkelerin liderlerine de buradan teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden korusun."