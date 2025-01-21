Bolu'daki otel yangını... Başkan Erdoğan: Sorumlulardan hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malesef bu sabah çok üzücü bir haber aldık. Otelde vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın felaketinin hemen ardından bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek için Bolu'ya gönderdik. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için her türlü adım atılacaktır.