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Politika

Bolu'daki otel yangını... Başkan Erdoğan: Sorumlulardan hesap soracağız

AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır' dedi.

21 Ocak 2025 Salı 14:41 - Güncelleme:
Bolu'daki otel yangını... Başkan Erdoğan: Sorumlulardan hesap soracağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malesef bu sabah çok üzücü bir haber aldık. Otelde vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın felaketinin hemen ardından bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek için Bolu'ya gönderdik. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için her türlü adım atılacaktır.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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