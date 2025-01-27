Bolu'daki yangın faciası! AK Parti Sözcüsü Çelik: Önceliğimiz sorumluları tespit etmek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

(Bolu'daki yangın faciası) Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz

6 savcı görevlendirildi. Yangınla ilgili tüm gerçekler ortaya çıkacak

Hiçbir şekilde hiçbir tarafının herhangi bir şekilde biz bu meselenin örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yükse bir irade kullanacağız

Gazze'de büyük bir direniş oldu. Soykırıma direnen Filistin halkı galip geldi

7 Ekim 2023'te İsrail'in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize tabi ateşkesin yürürlüğe girmesi ile birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da orta çıkmış oldu

Gazze'deki geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüşmesi esas arzumuzdur. Bu soykırım faaliyetinin daha fazla sürmemesi gerekir

SURİYE MESAJI

Temennimiz Suriye'nin doğru yolda ilerlemesi. Batı ülkeleri Suriye'nin yanında olmalıdır. Yaptırımlar bir an evvel kaldırılmalıdır

Biz Suriye'nin toparlamasının ve kapsayıcı bir yönetim ile yoluna devam etmesinin Suriye için kıymetli olduğu kadar bütün bir bölge barışı için de son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz

Bugün Batı ülkelerinin tarafından ortaya koyulacak doğru tavır, Suriye halkının ve Suriye yönetiminin yanında olmaktır.

SORU-CEVAP KISMI

(Bolu'daki otel yangını) Ne olursa olsun ve nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Biz burada çok kapsamlı bir şekilde ifade ediyoruz

(Özgür Özel'in paylaştığı 'korsan' bolu raporu) Görevli bilirkişi heyetinin raporu değil. Sorumlular cezalandırılacak, gerçek açığa çıkacak