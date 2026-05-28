  Bölünme gözler önünde! CHP'de iki taraflı bayramlaşma
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP fiilen ikiye bölündü. Bugün yapılan partiler arası bayramlaşma programı ise bu durumu gözler önüne serdi. Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ekibi TBMM'de bayramlaşırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşmalarını gerçekleştirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararı partide dengeleri değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönerken; 2020'deki 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de görevlerine iade edildi.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesinde, Özgür Özel'in TBMM'de bulunan CHP grubu tarafından kendisini CHP Grup Başkanı seçtirmesinin ardından karara itiraz ederek TBMM'ye dilekçe verdi.

CHP'DE İKİ TARAFLI BAYRAMLAŞMA

Partiler arası bayramlaşma programı başlarken CHP'deki ikiye bölünme burada da kendini gösterdi.

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ekibi TBMM'de bayramlaşırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşmalarını gerçekleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de siyasi parti heyetlerini kabul ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. CHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

