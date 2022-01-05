Akşam Gazetesi 5 Ocak 2022 Çarşamba 08:46 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 08:46

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı'nın Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçen hafta bu ülkeye yaptığı ziyaret Avrupa basınında geniş yer aldı.

EU Observer, Başkanlık Konseyi üyeleri Hırvat Zeliko Komsic, Sırp Milorad Dodik ve Boşnak Sefik Dzaferovic ile görüşen Akar'ın "Bizler Bosna Hersek'i bir bütün olarak görüyoruz. Türkiye Bosna'da arabulucu olarak çalışabilir" dediğini aktardı.

EURACTIV haber sitesi de "Türkiye, Sırp kanun koyuculara yaptıkları eylemlerin 'yanlış' ve 'tehlikeli' olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Bosna ile güçlü bağları bulunuyor. Erdoğan, Bosna Hersek'in savaş dönemi lideri Aliya İzzetbegoviç'i övgüyle anıyor diğer yandan da Bosna'nın üçlü etnik gruplar arası başkanlığıyla da dostane ilişkiler geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

SIRPLARIN TEPKİ ÇEKEN TASARISI

Dodik'in ve ülkedeki diğer Sırp kanun yapıcı isimler, ay başında ülkenin bir parçası olan Otonom Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek ordusu, vergi sistemi ve yargı sisteminden çıkması yönünde bağlayıcılığı bulunmayan bir tasarı sunmuştu. Tasarı özellikle ülkenin bütünlüğünün bozulmasını istemeyen AB ülkelerinde sert tepkiler yarattı.

Akar, başkent Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'nin ardından Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'nı da ziyaret etmişti.