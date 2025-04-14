Botsvana'dan Antalya Diplomasi Forumu'na övgü

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Butale, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Butale, ADF'nin ülkesi için çok bilgilendirici geçtiğini ve küresel meselelerin çözümü için bu gibi platformları gerekli gördüğünü vurguladı.

Botsvana'nın ADF'ye ilk kez katıldığına işaret eden Butale, "ADF'nin çok taraflılığa ve dünya olarak hepimizin masaya oturup çözüm bulmak için birbirimize ihtiyacımız olduğuna inananlar adına çok ama çok gerekli bir platform olduğuna inanıyoruz." dedi.

- ABD'NİN BOTSVANA'YA YÜZDE 37 TARİFESİ

ABD'nin Botsvana'ya yüzde 37 tarife uygulamasına değinen Butale, mevcut ilişkilerine dayanarak iki tarafın da yararına olabilecek bir çözüm bulunacağını umduğunu dile getirdi.

Butale, söz konusu tarifenin ABD ile ilişkileri yeniden gözden geçirmek için bir fırsat olduğunu, geleceğin "jeopolitik olarak birbirine bağlı ülkeler" arasında kalıcı ortaklıklar getireceğini ifade etti.

Ülkesinin ABD ile ticari ilişkilerinden bahseden Butale, "ABD'ye yüksek değerli bir ürün olan elmas ihraç ediyoruz. Aramızdaki ana faaliyet budur. Görüşebileceğimize ve bir çözüm bulabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

- "ÇATIŞMALARI ÇÖZMENİN TEK YOLUNUN DİYALOG VE BARIŞÇIL ALTERNATİFLER OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Botsvana'nın Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Afrika Birliği'nin aktif bir üyesi olduğunu hatırlatan Butale, "Afrikalılara, insan haklarına, iyi yönetişime ve ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı üzerine kurulu bir değer sistemini aşılamak ve bunu dünyaya göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Butale, SADC düzeyinde, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini aktif olarak teşvik ettiklerini belirterek, "Şu anda Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nde yer alıyoruz ve orada savunduğumuz ve açıklığa kavuşturmaya çalıştığımız konular bunlar. Çatışmaları çözmenin tek yolunun diyalog ve barışçıl alternatifler olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "BOTSVANA, YATIRIMCILAR İÇİN GÜNEY AFRİKA YA DA AFRİKA'NIN TAMAMINA AÇILAN BİR KAPI OLABİLİR"

Butale, ülkesinin güneş enerjisi bakımından yüksek bir potansiyelinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Botsvana'nın bu alanda liderlik yapacağını biliyor ve buna inanıyoruz çünkü bağımsızlıktan bu yana inşa ettiğimiz altyapıya ve kurumlara sahibiz. Yatırım için güvenli bir ülke olan ülkemiz, yatırımcılar için Güney Afrika ya da Afrika'nın tamamına açılan bir kapı olabilir."

Butale, Botsvana'nın mineral sektöründe potansiyel barındırdığını, ülkesinin "kritik minerallerle dolu topraklarının" yüzde 75'inin henüz madencilik sektörü tarafından keşfedilmediğini sözlerine ekledi.