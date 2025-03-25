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Politika

Boykot çağrısı sonrası CHP lideri Özel hapis cezası alabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, çok sayıda yerli firmaya boykot çağrısında bulundu. İstanbul 2 Nolu Barosu Avukatı Sezgin Tunç ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP liderinin bu açıklamalarının ticari zarar amacı taşıdığını ve Türk Ticaret Kanunu'nu ihlal ettiğini belirterek, 'TTK m. 62 hükmü uyarınca, bu fiilleri kasten gerçekleştiren kişiler, şikâyet üzerine iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, zarar gören işletmeler tespit, men ve tazminata yönelik hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir' dedi.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 18:16 - Güncelleme:
Boykot çağrısı sonrası CHP lideri Özel hapis cezası alabilir
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Skandal bir karara imza atan Özel, dün akşam Türkiye'nin milli markalarını hedef alarak boykot çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firma ve markaları boykot etmeye yönelik beyanları hakkında ilgili firmalar tarafından Türk Ticaret Kanunu m. 55 vd hükümleri bağlamında alınabilecek hukuki aksiyonlar hakkında değerlendirmede bulunan Avukat Tunç, "Siyasi saiklerle belirli işletmelere yönelik boykot çağrıları, içerdikleri beyanların mahiyetine göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun m. 55 hükmü kapsamında haksız rekabet teşkil edebilir" dedi.

"TTK m. 55/1-a-1: Başkalarını veya onların mallarını, ticari faaliyetlerini yanlış, yanıltıcı ya da gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek "haksız rekabet" olarak düzenlenmiştir" diyen Tunç, "Bu tür beyanların sosyal medya gibi dijital mecralarda yapılması fiilin hukuki niteliğini değiştirmez. Yargıtay içtihatlarında da bu tür paylaşımların haksız rekabet oluşturabileceği açıkça kabul edilmiştir. Yargıtay 11. HD: "Haydi Türkiye, ... mallarını boykot" çağrısı, ticari itibarı hedef aldığı gerekçesiyle haksız rekabet fiili olarak değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

HAPİS VEYA ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILABİLİR

Beyanlar gerçeğe uygun olsa dahi, eğer ölçüsüzlük, orantısızlık veya ticari zarar kastı içeriyorsa TTK m. 55 uyarınca haksız rekabet hükümleri uygulanabileceğini dile getiren Tunç, "İfade özgürlüğü" hukuka aykırı eylemlere meşruiyet kazandırmaz. TTK m. 62 hükmü uyarınca, bu fiilleri kasten gerçekleştiren kişiler, şikâyet üzerine iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, zarar gören işletmeler tespit, men ve tazminata yönelik hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

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