AA 16 Kasım 2021 Salı 13:35 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 13:44

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkede inşa edilecek 20 modern hastane için Türkiye'nin tecrübesinden faydalanacaklarını bildirdi.

Mamin, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin sağlık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ülke genelinde kısa zamanda 18 hastane inşa etmeyi başardıklarını söyleyen Mamin, "Kazakistan'da 20 modern hastane daha inşa etmeyi planlıyoruz." dedi.

Başbakan Mamin, bu alanda modern tipteki hastanelerin inşasında önemli işlere imza atan Türkiye'nin tecrübesini araştırdıklarını vurgulayarak "Türkiye'ye yaptığım ziyarette bu tipteki hastanelerde incelemelerde bulundum. Biz de bu tip hastaneleri hizmete açacağız. Halihazırda ülkemizde Türkiye modeliyle kamu özel iş birliği kapsamında birkaç hastane inşa ediliyor." ifadesini kullandı.