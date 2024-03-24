Bozdağ: DEM'in ''Yeniden Refah oy bölsün biz kazanalım'' hesabı tutmayacak

Türkiye yerel seçimlere adım adım giderken AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber'de Şanlıurfa'da seçim yarışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Şanlıurfa, İstanbul gibi Türkiye'nin uluslararası çevrelerin bu seçimde ilgi odağı haline geldi. Bir yandan AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın karşıtlığı ile bilinen medya çevreleri hem ulusal hemde uluslararası adeta" buraya karargah kurdu" dersek abartmış olmayız. Öte yandan bazı büyükelçiler siyasi müsteşarlar, konsoloslar hemen hemen birkaç kişi Şanlıurfa'ya gelip ziyaret ediyorlar.

Uluslararası medya çevreleri de bu seçime çok büyük ilgi gösteriyorlar. İşin doğrusu Şanlıurfa seçimleri epey bir zamandır bu kadar ulusal, uluslararası ve diplomatik bir düzeyde ilgi görmemişti. Tabii bu yoğun ilgiyi Şanlıurfalılar da dikkatle izliyorlar. İşin bu kadar ilgi uyandırmasının sebebi bazı çevrelerin Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfalılara emanet ettiği adayların zarar görme ihtimali üzerine yatırım yapıyorlar. Bir umutları var, kendilerince bir cesaret buldular. Bunun üzerine gidiyorlar.



Ama işin aslı ise öyle değil. Şanlıurfa'da vatandaşlarımızın her biri siyaseti çok yakından takip ediyor. Ve olanı biteni bizden daha iyi analiz ediyorlar. Şuanda Şanlıurfa'da AK Parti büyükşehir ve ilçelerde yarışı önde götürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye seçimlerinde AK Parti rahat. Bazı ilçelerde DEM ile bir yarışı var. Özellikle Taşra İlçelerinin büyük bir kısmında DEM ile yarış söz konusu.



İşte Bozova'da, Siverek'te Suruç'ta, Viranşehir, Ceylanpınar gibi bizim Taşra ilçelerimizde DEM ile AK Parti arasında yürüyen bir yarış var. Diğer partilerin kendi iddiaları var ama esaslı yarış bunlar arasında yürüyor. Harran'da zaten Cumhur İttifakı var. Akçakale ve merkezde Yeniden Refah'ta bir yarış içerisinde Siverek'te de güçlü bri ayrış avr. Ama dediğim gibi asıl yarış AK Parti ile DEM arasında. Ama buradaki halkın eğilimi yeni dönemde de AK Parti ve büyükşehirde devam yönünde. İlçelerde de seçim gecesi göreceğiz algılar değil, ve dışarıda oluşturulan havalar değil, Şanlıurfa'nın kendi iradesi sonucu belirleyecek. Ve bu irade de Cumhurbaşkanımızın ve onun emanet ettiği adayları gösteriyor. Şanlıurfalıların basiret ve feraseti her türlü hesabı görecek nitelikte. O yüzden de hemşehrilerimize biz inanıyoruz ve güveniyoruz.



Son iki haftada da bizi yönlendirmeler çoğaldı. "Şunu yapın, şuraya gidin, şu vatandaşla görüşün" deniliyor. Ben bunu bir 2002 tarihinde görmüştüm. Ama Şanlıurfa'da son 2 hafta içerisinde hemşehrilerimizin seçime katılımı ve AK Parti'nin kazanması yönündeki gayretinin de arttığını görüyoruz. Buda son derece sevindirici bir durum. Ve seçim sonuçlarınında olumlu olacağına inanıyorum.



"BU HESAP TUTMAYACAK"

Kent uzlaşısı kapsamında CHP ile DEM arasında yakınlaşma olduğunu değerlendiriyoruz. CHP göstermelik adaylar çıkardı. DEM endişesi ile AK Parti adaylarına oy veren CHP'liler var. Onların hesabı CHP-DEM oy toplamı 300 yapıyor, 300 aldık ama diğer partiler kendi arasında yarışırken Yeniden Refah buradan 100 bin oy bölerse biz bu aradan sıyrılırız hesabı yapıyorlar. Buradaki hesap, şimdiye kadar buraya girmeyen DEM'in girmesi. Onları cesaretlendiren şey burada oy bölünme ihtimali olması. Onlar da bizden oy bölme ihtimali olan adayları överek, onları öne çıkararak destek veriyorlar. Ama Şanlıurfa'daki herkes bu oyunun farkında. 31 Mart akşamı DEM kendinin avantajlı olmadığını öğrenecek. Diğerleri de kaybettirme üzerine bir politika izliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu hesap tutmayacak. Şanlıurfa'daki vatandaşlarımız DEM'in güçlenmesine izin vermeyecek bir gayretin içerisindeler.".