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Politika

''Bozkurt'' hazımsızlığı sonrası hedeflerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aldılar!

Bozkurt hazımsızlığını sürdüren Alman Bild gazetesi, skandal bir habere imza atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesut Özil'i hedef gösterdi.

7 Temmuz 2024 Pazar 18:03 - Güncelleme:
''Bozkurt'' hazımsızlığı sonrası hedeflerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aldılar!
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EURO 2024'te Almanya'nın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor.

Türkiye Avusturya maçında attığı golün ardından tribünlere bozkurt selamı veren Merih Demiral'ı hedef alan Alman Bild gazetesi yeni bir skandala daha imza attı.

Bild, millilere destek olmak için Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nefreti körüklediğini iddia edecek kadar küstah sözlere haberde yer verildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen arkasında olduğuna dikkat çeken Bild, Özil için "Zaten kurt dövmesi ile insanları daha önce kışkırtmıştı" ifadelerini kullandı.

Tribünlerde ve caddelerde bozkurt selamı veren binlerce Türk taraftarı hedef alan Alman gazetesi, "Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda Türk milli marşı yankılanınca yüzlerce Türk taraftar Başkan Erdoğan'ın önünde Bozkurt selamı verdi" dedi.

Gazete, Bayern Münih'in eski yıldızı Hamit Altıntop'un da bozkurt selamını savunmasından rahatsızlık duydu.

Bild, taraftarın Bozkurt selamının yanı sıra "Yaşasın Filistin" sloganları da attığına dikkat çekerken "İsrail karşıtı sloganlar attılar" dedi.

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