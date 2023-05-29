Brezilya İşçi Davası Partisi'nden Başkan Erdoğan paylaşımı: Emperyalizm yenildi

Türkiye bir kez daha 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 292 bin oy ile fark atarak büyük bir zafer elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Türkiye'nin 81 ili ile birlikte dünyanın her yerinde büyük bir coşkuyla karşılandı.



Tüm dünyadan Erdoğan'a tebrik mesajları yağdı. Dünya liderleri arayarak ve mesaj yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları sunarken Brezilya İşçi Partisi'nden gelen mesaj dikkat çekti.

Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlayan Brezilya İşçi Davası Partisi ise 'Emperyalim kontrolünü kaybetti' vurgusu yaptı.



Brezilya İşçi Davası Partisi "Erdoğan'ın Türkiye'deki zaferi, emperyalizmin bir başka yenilgisidir. Dünya halkları, tekellerin dünya diktatörlüğüne karşı ayaklanıyor." İfadelerini kullandı.