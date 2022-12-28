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Politika

Bu fotoğraf karesi korkuttu! Heyet göndermek için alarma geçtiler: Tetikte olmalıyız

Rum yönetimi, Gambiya'nın KKTC'yi tanıma ihtimaline karşı harekete geçti. KKTC'nin tanınmasından büyük endişe duyan Rum tarafı, Gambiya'ya heyet göndermeye hazırlanıyor. Rum yetkili, 'Bu, sürekli takip ettiğimiz bir konu. Tetikte olmamız gerekiyor' dedi.

Star Gazetesi28 Aralık 2022 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Bu fotoğraf karesi korkuttu! Heyet göndermek için alarma geçtiler: Tetikte olmalıyız
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığında kabul ettiği Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof'un ziyareti Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) gündeminden düşmüyor.

Yabancı devlet yöneticilerinin KKTC'ye doğrudan ziyaret etmeye başlamasıyla büyük panik yaşayan Rum yönetimi, KKTC'yi tanıma ihtimaline karşı Gambiya'ya heyet göndermeye hazırlanıyor.

Rum yetkililerin KKTC'nin tanınmasını engellemeye yönelik diplomatik girişimleri iki katına çıkardığını yazan Yunan basını, heyete Thessalia Salina Shambos'un başkanlık edeceğini belirtti.

Yunan basınına konuşan Rum yetkili Kornelios Korneliou, "Bu, sürekli takip ettiğimiz bir konu. Tetikte olmamız gerekiyor ve gerektiği gibi hareket edeceğiz" dedi.

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof, KKTC ziyaretinde "Bizim dış politikamız başkaları tarafından dikte edilmiyor. KKTC ile menfaatimiz uyuyorsa ve iki ülke için kazan kazan durumumuz söz konusu ise neden olmasın. Başkalarının ne düşündüğünün önemi yok." ifadelerini kullanmıştı.

Star Gazetesi

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