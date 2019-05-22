Bu ne öfke Ekrem Bey

31 Mart’taki Mahalli İdareler Seçimlerine herkesi kucaklayacağı ve 16 milyon İstanbulluyu temsil edeceği iddiasıyla hazırlanan CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, arkasına sığındığı ‘hoşgörü’ sözünün tam tersi tavırlarıyla kamuoyundan tepki topladı. Sevgi ve hoşgörü maskesiyle seçim propagandası yapan ancak en küçük bir eleştiriye dahi tahammülü olamayan CHP’li İmamoğlu, Türk Medya muhabir ve köşe yazarlarına 13 dava açtı. Davaların 5’ini tazminat 8’ini ise ceza davaları oluşturdu. Katıldığı TV programında da İmamoğlu, Yunan gazetesinin İstanbul seçimleriyle ilgili attığı ‘İstanbul’u Pontus Rum’u kazandı” manşeti ve Göksu’nun çarpıtılan sözlerini cevaplamak yerine hakaret ederek gerçek yüzünü tüm Türkiye’ye gösterdi.

110 BİN TL İSTİYOR

CHP’li adayı İmamoğlu’nun en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmadığı mahkeme kayıtlarıyla belgelendi. Hakkında çıkan her türlü eleştirel haberleri ve yazılan köşe yazılarını tek tek markaja alan İmamoğlu, önce illegal basın konseyinden sözde kınama kararı çıkartmaya çalıştığı ardından savcılığa koşarak eleştiri içeren tüm gazetecileri dava açmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. İmamoğlu başta Star Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç olmak üzere, Türk Medya çalışanı muhabir ve köşe yazarlarına 13 dava açarak susturulmalarını istedi. İmamoğlu’nun Türk Medya çalışanı muhabir ve yazarlara açtığı davalarda istediği tazminat tutarı ise 110 bin TL’yi buldu.

CEVAP YERİNE HAKARET

Kendisine yönelik her eleştiriyi anında mahkeme salonlarına taşıyan CHP’li İmamoğlu önceki gece de katıldığı bir TV programında Yunan gazetesinin iddiasına cevap vermek yerine, ‘sen neden bunlara cevap vermiyorsun’ diyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya hakaret ederek gerçek kimliğine büründü. TV programında Yunan gazetesinin İstanbul seçimleriyle ilgili attığı manşeti ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun çarpıtılan sözlerini sorulunca, İmamoğlu, Yunan basınına laf edemezken, öfkesini ise “Bana şu bu belediye başkanlarını savunmayın başka konuya geçelim. Ben o gazateciyi de adam yerine koymuyorum belediye başkanını da. Bunu kim söylerse mevkisine bakmadan aklı kıt derim. Siz söylüyorsanız size de derim” ifadeleri ile kustu. İmamoğlu’nun bu hakaretlerine vatandaşlar sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

ESENLERLİLERE SAYGISIZLIK

Çıktığı her platformda kendini öve öve bitiremeyen, PR çalışmaları ile sempatik gözükmeye çalışan CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, canlı yayınında sinirlerine hakim olamayarak öfke ve nefret kustu. Tepki çeken sözlerin ardından, 31 Mart seçimlerinde rekor oyla seçilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı açıklamada “CHP adayına bir şey sordum. Söylediği cümleler nezaketsiz saygı içermeyen cümleler. Esenler halkına karşı büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben 166 bin oyla seçilmiş bir başkanım. Esenler halkına büyük bir saygısızlık ve nezaketsizlik yaptığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

NOKTAYI İSTANBULLU KOYAR

Göksu açıklamasının devamında “Benim söylediğim sözler çok net ortada. Ben ona bir soru soruyorum ve cevabını bekliyorum. Bu sorunun cevabının vermemek konusunda direniyorlar. İstanbul halkı buna cevabını verecektir” dedi. İyilik meleği gibi gerçek yüzünü kamufle eden İmamoğlu’nun maskesinin düştüğünü belirten Göksu şunları söyledi: ‘CHP’nin şahsımla alakalı sözleri incitici sözlerdir. İyilik meleği gözüken adayın maskesi düşmüştür. Demokrasilerde sorulan sorulara ünlem ve noktayı İstanbul seçmeni koyar. İstanbul halkına söylenenleri İstanbul halkının vicdanına emanet ediyorum.

İmamoğlu’na sosyal medyadan çığ gibi tepki yağdı

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun hakarete varan sözleri tepki topladı. Vatandaşlar #TevfikGöksuAdamdır ‘hashtag’ altında Göksu’ya binlerce tweet ile destek verirken İmamoğlu’nu eleştirdi.