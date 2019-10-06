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''Bu topraklarda tek bir anne ağlamasın''

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Bu topraklarda hiçbir gencimiz ölmesin. Tek bir annenin ağlamasını ve evladımızın dağa çıkmasını istemiyoruz. Biz, sadece kardeşçe yaşamak istiyoruz.” 

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak’ta Gündoğdu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kent Park’ın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Ersoy yaptığı konuşmada, “Yakalanan huzur ortamının devam etmesi için herkese görevler düşüyor. Biz bu topraklar üzerinde hiçbir gencimiz ölmesin, istismar edilmesin, hiçbir gencimizin kanı üzerinde siyaset yapılmasın diye mücadelemize devam edeceğiz. Yeter ki siz yakaladığımız bu huzur ve güven ortamına sahip çıkın. Yeter ki siz evlatlarımıza sahip çıkın. Onları kandırarak, istismar ederek, onların kanını, canını yok pahasına heba ederek kendilerine zerk etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Biz inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.     

KARDEŞÇE YAŞAYALIM 

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemini hatırlatan Ersoy, buradaki annelerin ağzından çıkan sözlerin herkesin duygularına, isyanına tercüman olduğunu söyledi. Artık şehit vermek istemediklerini, çocukların dağa çıkmasını istemediklerini vurgulayan Ersoy, “Tek bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına, tek bir gencin hayatını kaybetmesine gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz bu huzur ve güven ortamında bir ve beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.      

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