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Politika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi: Haddiniz değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir' açıklamasını yaptı.

DHA29 Nisan 2022 Cuma 17:39 - Güncelleme:
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Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından, Gezi davasına ilişkin mahkeme kararının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ile ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir. Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen faciası, Ludwigshafen yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum" dedi.

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