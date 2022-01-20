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Politika

Bukele: Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Bukele, sosyal medyadan Türkiye'yi esprili bir dille selamladı.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:16
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi Başkanı Bukele, sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir paylaşım yaptı.

"BITCOIN DİYARI EL SALVADOR'DAN TÜM TÜRKİYE'YE SELAMLAR"

Spor kıyafetleriyle dikkat çeken Bukele, paylaşımına "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar." notunu düştü.

'KESTANE BALI' DÜNYA GÜNDEMİNDE

Bu paylaşım ise Esra Erol'un programına Zonguldak'tan canlı yayınla bağlanan Fehmi Mezarlı'nın, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar." sözlerini akıllara getirdi.

İKİLİ İLİŞKİLERİ TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINACAK

Görüşmelerde, Türkiye-El Salvador ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde yer alıyor.

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